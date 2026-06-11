Αίτημα για συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου ανάπτυξης του λιμανιού Λάρνακας, που θα πραγματοποιηθεί από την Αρχή Λιμένων, υπέβαλε ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου. Μέσω πρόσφατης επιστολής προς τον υπουργό Μεταφορών, η οποία κοινοποιήθηκε στους φορείς της Λάρνακας, ο σύνδεσμος ζήτησε όπως συμμετάσχει στην εν λόγω επιτροπή, ώστε, όπως αναφέρει, να μπορεί να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην κατεύθυνση εμπορικών και επιβατηγών πλοίων προς το λιμάνι Λάρνακας, αλλά και στη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν το εισαγωγικό, εξαγωγικό και διαμετακομιστικό εμπόριο, καθώς και στη διακίνηση επιβατών. Στην επιστολή, ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων, σημειώνει πως η συμμετοχή του στην επιτροπή θα είναι ουσιαστική, αφού θα παραθέτει τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών του λιμανιού, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του έργου.

Μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του συνδέσμου, Ρηγίνος Τσάνος, ξεκαθάρισε πως ο σύνδεσμος συντάσσεται πλήρως με αυτά που ζητά η Λάρνακα, αναφορικά με τις αναπτύξεις σε λιμάνι, μαρίνα και χερσαίο χώρο. «Είμαστε πολύ απογοητευμένοι επειδή η Λάρνακα έχει μείνει στάσιμη και βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να διώχνουμε δουλειές από την Κύπρο, ενώ θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η Λάρνακα έχει μείνει αδρανής τα τελευταία δύο χρόνια και δεν έχουν γίνει οι σωστές υποδομές στο λιμάνι, όπως, εκβάθυνση, επεκτάσεις κρηπιδωμάτων, εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και προσωπικού», σημείωσε. Πρόσθεσε, ακόμη, πως υπάρχει επαφή με τον δήμαρχο Λάρνακας και πως είναι σε γνώση του συνδέσμου το γεγονός πως η πόλη δεν προτίθεται να δεχθεί οχληρά φορτία που έχουν σχέση με την ενέργεια. «Όμως διαχωρίζεται αυτό το κομμάτι από τα logistics της ενέργειας. Για τις γεωτρήσεις που γίνονται στο Ισραήλ, όλα τα καθαρά εμπορεύματα, όπως σωλήνες και εμπορευματοκιβώτια, καθώς και η μεταφορά προσωπικού από τις πλατφόρμες, γίνονται σ’ ένα μεγάλο βαθμό από τη Λάρνακα. Είναι πολλές οι εταιρείες που διευθετούν διαμονή των υπαλλήλων στα ξενοδοχεία της Λάρνακας», τόνισε.

Ο κ. Τσάνος ανέφερε, επίσης, πως ο λόγος που υποβλήθηκε αίτημα για συμμετοχή του συνδέσμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης είναι για να επισπευσθούν οι διαδικασίες. «Εμείς ως οι πρεσβευτές των φορτίων και των πλοιοκτητών, γνωρίζουμε πού νοσεί το λιμάνι και τι χρειάζεται για να παραμείνει η Κύπρος ανταγωνιστική και πόλος έλξης. Αυτή τη στιγμή γίνονται σημαντικές επενδύσεις σε λιμάνι της Αιγύπτου κι εμείς δεν θέλουμε να χαθούν δουλειές λόγω αυτού», σημείωσε.

Εν τω μεταξύ, πυρετώδεις είναι οι διεργασίες προκειμένου να παρουσιαστεί μέχρι τις 30 Ιουνίου η πρόταση ης Αρχής Λιμένων για τις αναπτύξεις ενώπιον της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει οριστεί Ομάδα Εργασίας για την πρόταση, η οποία στις 18 Ιουνίου θα έχει την πρώτη επαφή με την Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο Μεταφορών, καθώς και φορείς της Λάρνακας.