Η ένταση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ παραμένει αυξημένη, καθώς η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατέρριψε ακόμη ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εισήλθε χωρίς άδεια στον εθνικό εναέριο χώρο της.

Πρόκειται για το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στο Βουκουρέστι.

Ρουμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έναν συνεχιζόμενο «πόλεμο νεύρων» στα σύνορα της χώρας, με φόντο τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία και τις αυξανόμενες πιέσεις στην περιοχή.

🇷🇴Our pilots have shot down a third drone that entered Romanian airspace!



This morning at 10:13 a.m., a Romanian pilot flying a Romanian Air Force F-16 fighter jet shot down a third drone that had entered the Romanian airspace.#WeAreNATO pic.twitter.com/nqRJBLojKE — MApN (@MApNRomania) July 26, 2026

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, το drone καταρρίφθηκε το πρωί της Κυριακής από πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας που πετούσε με μαχητικό F-16.

Όπως διευκρινίστηκε, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε να κινείται εντός του ρουμανικού εναέριου χώρου και καταρρίφθηκε πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, περίπου 12 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σουλίνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Οι πιλότοι μας κατέρριψαν ένα τρίτο drone που εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο! Σήμερα το πρωί στις 10:13 π.μ., ένας Ρουμάνος πιλότος που πετούσε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε ένα τρίτο drone που είχε εισέλθει στον ρουμανικό εναέριο χώρο» τονίζεται σε ανάρτηση στο X.

«Το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια, σε απόσταση 12 χλμ. βορειοανατολικά της Σουλίνα, στον εθνικό εναέριο χώρο, πάνω από τα χωρικά ύδατα», ανέφερε ακόμη το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Έρευνες για την προέλευση των drones

Οι ρουμανικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα drones που καταρρίφθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Ήδη, σύμφωνα με τους εισαγγελείς που εξετάζουν τα συντρίμμια του πρώτου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε την Παρασκευή, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για drone τύπου Shahed, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Ρωσία στις επιχειρήσεις της στην Ουκρανία. Οι έρευνες για τα δύο περιστατικά βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Διάβημα διαμαρτυρίας προς τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, συνεχάρη δημόσια τους πιλότους και το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας για την άμεση αντίδρασή τους, υπογραμμίζοντας ότι συνέβαλαν στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε επίσημο διπλωματικό διάβημα προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, το οποίο θα βασιστεί στα αποτελέσματα της εισαγγελικής έρευνας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη» κάθε παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου, τονίζοντας ότι πρόκειται ταυτόχρονα για εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τέτοιες ενέργειες αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα σε συνεργασία με τους συμμάχους της χώρας.

O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.



Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 26, 2026

Αυξημένη επιφυλακή στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η χώρα συνορεύει με την Ουκρανία και βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με κινδύνους που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένονται τα τελικά πορίσματα των ερευνών που θα καθορίσουν τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις του Βουκουρεστίου.

protothema.gr