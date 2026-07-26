Κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών, Ευρωπαίος υπήκοος ηλικίας 56 ετών, ο οποίος βρισκόταν με εγκεκριμένη άδεια εξόδου για επίσκεψη στην οικογένειά του στην Πάφο, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης εστιατορίου και κλοπής χρηματικού ποσού περίπου €6.000.

Μετά τη σύλληψή του τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου θα ζητηθεί η έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο 56χρονος εκτίει εξαετή ποινή φυλάκισης για κλοπή από υπηρέτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έχοντας εκτίσει πέραν του μισού της ποινής του, είχε ενταχθεί στο Κέντρο Καθοδήγησης, Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων. Η άδεια εξόδου είχε παραχωρηθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος και σύμφωνα με τους περί Φυλακών Κανονισμούς.

Παράλληλα, από τις Κεντρικές Φυλακές ενεργοποιούνται άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε σχέση με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και το καθεστώς έκτισης της ποινής του.