Αιφνιδιαστική επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής.

Η επίσκεψη έγινε δυο μέρες μετά που κατάδικοι έβαλαν φωτιά σε πέντε κελιά και στον διάδρομο της πτέρυγας 4, που θεωρείται υψίστης ασφαλείας, αλλά και μετά την αντίδραση της ΠΑΣΥΔΥ και του Κλάδου Δεσμοφυλάκων της συντεχνίας, που ζητεί τη λήψη άμεσων μέτρων στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Ο κ. Φυτιρής μετέβη στην πτέρυγα 4, όπου είδε ότι έγιναν τάχιστα οι επιδιορθώσεις στα κελιά μετά τις ζημιές που προκάλεσε η φωτιά. Αλλάχτηκαν τα καμένα στρώματα, μπογιατίστηκαν οι χώροι και οι 10 περίπου κρατούμενοι επέστρεψαν στα κελιά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο κ. Φυτιρής είχε συνομιλία με άτομα που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο για τους λόγους που προέβησαν στην πράξη τους, ενώ η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται και στρέφεται κατά τριών προσώπων.

Μετά την επιθεώρηση του χώρου, ο υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε επί τη ευκαιρία να συναντηθεί και με τις συντεχνίες του προσωπικού. Ανταποκρίθηκαν τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ, ενώ τα μέλη της Ισότητας δεν παρέστησαν καθ’ ότι ο πρόεδρος του κλάδου και ο γραμματέας δεν βρίσκονταν στις φυλακές.

Τη συζήτηση απασχόλησε και το ζήτημα του υπερπληθυσμού στις φυλακές, αφού κρατούνται έγκλειστοι περί τους 1.100 ανθρώπους, ενώ άλλοι 150 περίπου κρατούνται σε αστυνομικά κρατητήρια. Ο κ. Φυτιρής αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται συντονισμένα με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης για την αποφυλάκιση Σύρων κρατουμένων ώστε να εκτίσουν την ποινή στη χώρα τους, γι’ αυτό και είχε πρόσφατα συνάντηση με τον πρέσβη της Συρίας στην Κύπρο. Επίσης, γίνονται προσπάθειες κάποιοι αλλοδαποί που καταδικάστηκαν για μη σοβαρά αδικήματα και εξέτισαν τα 2/3 της ποινής τους να αποφυλακιστούν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απασχολεί έντονα και το θέμα των φυλακών ανηλίκων. Επειδή τα έργα στα κρατητήρια της Μεννόγειας θα καθυστερήσουν αναζητούνται άλλες λύσεις γι’ αυτό και έχουν εντοπιστεί χώροι σε διάφορες περιοχές και εξετάζονται. Ο αριθμός των προσώπων που έχουν καταδικαστεί και η ηλικία τους δεν ξεπερνά τα 21 έτη, δεν είναι μεγάλος γι’ αυτό και οι λύσεις που εξετάζονται είναι χώροι μικρής έκτασης αλλά συμβατοί με τις συστάσεις της CPT.

Κατά τις πληροφορίες μας, ο υπουργός ενημέρωσε το προσωπικό για τις προσπάθειες που γίνονται για την πρόσληψη νέων δεσμοφυλάκων και τις διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Ήδη τον άλλο μήνα θα προσληφθεί το έκτακτο προσωπικό και τον Σεπτέμβριο οι μόνιμοι δεσμοφύλακες, ενώ τον ίδιο μήνα αναμένεται και η πρόσληψη νέου διευθυντή Φυλακών.

Τέλος, αναφέρθηκε πως το έργο με το αντι-drone σύστημα έχει δείξει θετικά αποτελέσματα αφού όλες οι απόπειρες να εισαχθούν παράνομα αντικείμενα στις φυλακές απέτυχαν, ενώ το σύστημα που θα αποκόπτει το σήμα των κινητών τηλεφώνων θα είναι έτοιμο σύντομα και θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό ένα σοβαρό πρόβλημα.