Πυρκαγιά εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην περιοχή Εργατών στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά εξελίσσεται βορειοδυτικά της βιομηχανικής περιοχής Εργατών, καίγοντας ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και καλανιώνα εντός ποταμού.

Ανταποκρίθηκαν, μέχρι στιγμής, τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς της Λευκωσίας. Ενισχύονται και με δυνάμεις από το Τμήμα Δασών, Υπηρεσία Θήρας και Οργανωμένα Εθελοντικά Σύνολα ως επίσης και δύο προωθητές γαιών και ένα βυτιοφόρο τα οποία αποστέλλει η Επαρχιακή Δοίκηση.

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο κ. Κεττής, επιχειρούν δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης τα οποία θα ενισχυθούν με επιπρόσθετα δύο τα οποία ήδη ενεργοποιήθηκαν.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση ανάλογα με την εξέλιξη.