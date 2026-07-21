Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στο αεροδρόμιο του Σινσινάτι/Βόρειου Κεντάκι στις ΗΠΑ, όταν η ουρά αεροσκάφους της Kalitta Air ακούμπησε στον διάδρομο κατά τη διάρκεια απόπειρας προσγείωσης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το περιστατικό σημειώθηκε με αεροσκάφος τύπου Boeing 777-300ER, το οποίο εκτελούσε την πτήση 264 από τις Βρυξέλλες. Κατά την προσπάθεια προσγείωσης, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με αποτέλεσμα η ουρά του αεροσκάφους να έρθει σε επαφή με τον διάδρομο.

Βίντεο που εξασφάλισε το Fox19 καταγράφει τη στιγμή που η ουρά του αεροσκάφους σύρθηκε στον διάδρομο, προκαλώντας έντονες σπίθες, πριν απογειωθεί ξανά, ενώ αυτόπτης μάρτυρας ακούγεται να φωνάζει έκπληκτος.

Το αεροσκάφος κατάφερε τελικά να προσγειωθεί με ασφάλεια περίπου στις 20:15 τοπική ώρα. Ο διευθυντής επιχειρήσεων της Kalitta Air, Χιθ Νίκολ, δήλωσε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και ότι το αεροσκάφος αποσύρθηκε αμέσως μετά την προσγείωση για επιθεώρηση και τεχνική αξιολόγηση. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό.

iefimerida.gr