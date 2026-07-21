Νέους δασμούς σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινώσουν «σύντομα» οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο εμπορικός αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Οι αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές, με έμφαση κυρίως στη χρήση καταναγκαστικής εργασίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών αναμένονται έως το τέλος της εβδομάδας και, σύμφωνα με τον Γκριρ, «θα δούμε σύντομα κινήσεις», αν και, όπως διευκρίνισε, δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Οι νέοι δασμοί ενδέχεται να αφορούν βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς ύψους 10% που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των μέτρων που είχαν τεθεί σε ισχύ το προηγούμενο έτος.