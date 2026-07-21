Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέτεινε τους προσωρινούς κανόνες που επιτρέπουν στις διαδικτυακές πλατφόρμες να ελέγχουν εθελοντικά ιδιωτικές επικοινωνίες για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών έως το 2028, αφού οι ευρωβουλευτές που εναντιώθηκαν στη ρύθμιση δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείτο για την απόρριψή της.

Η ψηφοφορία της 9ης Ιουλίου επανενεργοποιεί μια εξαίρεση που επιτρέπει στις τεχνολογικές εταιρείες να παρακολουθούν μηνύματα, φωτογραφίες και ηλεκτρονικά μηνύματα για παράνομο περιεχόμενο χωρίς να παραβιάζουν τους ευρύτερους νόμους της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικότητας. Παρότι υπηρεσίες με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, όπως το WhatsApp και το Signal, εξακολουθούν να εξαιρούνται, οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων, φορείς προστασίας της ιδιωτικότητας και ευρωβουλευτές αντιδρούν έντονα, υποστηρίζοντας ότι οι κανόνες είναι δρακόντειοι και ισοδυναμούν με μαζική παρακολούθηση, κάνοντας λόγο για «Chat Control» («Έλεγχος Συνομιλιών»).

Το προσωρινό πλαίσιο δίνει χρόνο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διαπραγματευτούν έναν μόνιμο νόμο, μια διαδικασία που έχει παραμείνει στάσιμη για μήνες λόγω πολιτικών διαφωνιών σχετικά με τις ατομικές ελευθερίες.

Οι υποστηρικτές της παράτασης υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητη για την αποφυγή ενός νομικού κενού που θα δυσχέραινε το έργο των αρχών επιβολής του νόμου.

«Αυτό δεν θα πρέπει να είναι το μοναδικό εργαλείο που διαθέτουμε για την προστασία των παιδιών, αλλά είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας», δήλωσε η ευρωβουλευτής Lena Düpont του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία πίεσε για την επείγουσα ψηφοφορία. «Δεν θα πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να διχαστούμε στο ζήτημα του πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τα παιδιά μας».

Ωστόσο, ο Simeon de Brouwer από την Ένωση Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Δικαιωμάτων (EDRi) προειδοποίησε ότι το μέτρο συνιστά σοβαρή παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων.

«Πρόκειται για μια μεγάλη παραβίαση των ψηφιακών μας δικαιωμάτων και έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αξίες της ΕΕ», ανέφερε στο Euronews. «Είναι μια λευκή επιταγή προς τις εταιρείες, κυρίως αμερικανικές, να εξετάζουν όλα τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα και κάθε φωτογραφία και βίντεο που στέλνουμε ο ένας στον άλλον και στη συνέχεια να τα αναφέρουν σε ένα αμερικανικό κέντρο, το οποίο με τη σειρά του τα διαβιβάζει στις αρχές επιβολής του νόμου της ΕΕ».

Άλλες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως η Αριστερά (GUE/NGL), έχουν υποστηρίξει την εφαρμογή αυστηρών και στοχευμένων μέτρων εντοπισμού παράνομου υλικού, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές επιφυλάξεις για τους κινδύνους παραβίασης της ιδιωτικότητας.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών για την τελική μορφή της νομοθεσίας αναμένεται να επαναληφθούν μετά τη θερινή ανάπαυλα του Αυγούστου.