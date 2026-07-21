Αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από το ΤΑΕ Λάρνακας οδήγησε στη σύλληψη 38χρονου από την Ορόκλινη, σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας.

Σε βάρος του εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και καταζητείτο στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης που αφορά τα αδικήματα της παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, καθώς και της παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών. Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν στις 15 Ιουλίου 2026 στην επαρχία Λάρνακας.

Ο 38χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.