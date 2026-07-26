Στην κορυφή του κόσμου «σκαρφάλωσε» η Εθνική Πόλο Ανδρών της Ελλάδας, που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, νικώντας τους Ούγγρους με 15-14!

Μετά από πέντε χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις και απέναντι στον κακό της δαίμονα την Ουγγαρία, η Ελλάδα παίρνει αυτό που αξίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και φοράει στον λαιμό της το ολόχρυσο μετάλλιο.

Με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Σκουμπάκη, η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 και ανέβηκε για πρώτη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή των Κάκαρη, Γκιουβέτση και Παπαναστασίου.

Τη στιγμή που όλα κρίνονταν, όμως, μίλησε ο αρχηγός. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και με το γκολ του χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο.

Η Εθνική άντεξε απέναντι σε μία Ουγγαρία που ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 6/10 στις επιθέσεις.

Η «γαλανόλευκη» είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και διατηρούσε το προβάδισμα, με τους Ούγγρους να βρίσκουν την ισοφάριση λίγο πριν από την ολοκλήρωσή του. Οι δύο εντυπωσιακές εκτελέσεις του Σκουμπάκη ξεχώρισαν, ενώ ο Κάκαρης δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Στο δεύτερο μέρος η αναμέτρηση μετατράπηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν συνεχώς γκολ και την Ουγγαρία να παίρνει για πρώτη φορά το προβάδισμα. Η Ελλάδα, όμως, δεν «λύγισε» και βρήκε τις λύσεις με πρωταγωνιστές τους Σκουμπάκη και Πούρο, φτάνοντας να προηγείται με τρία γκολ.

Οι Ούγγροι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Ο Μάνχερζ ισοφάρισε σε 14-14, μόλις 45 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, «σβήνοντας» το προβάδισμα της ελληνικής ομάδας και μεταφέροντας όλη την πίεση στην τελευταία επίθεση.

Εκεί, όμως, ήταν η στιγμή του αρχηγού. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος ανέλαβε την ευθύνη, εκτέλεσε την Ουγγαρία και έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου!

cnn.gr