Χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες θα δίνεται η κατ´οίκον φροντίδα σε μάνες και συζύγους αγνοουμένων και παθόντων.

Αυτό γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης.

Όπως ανέφερε, με επιστολή της η Υφυπουργός Πρόνοιας, τον ενημέρωσε ότι το αίτημα έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αυτούσια η ανάρτησή του

Ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες αγνοουμένων και παθόντων. Κερδίσαμε αυτό που διεκδικήσαμε πολύ έντονα εντός και εκτός της Επιτροπής Προσφύγων και Παθόντων. Μια σημαντική στήριξη και μια ηθική υποχρέωση προς τους ανθρώπους που υπέφεραν και υποφέρουν από την τραγωδία του 1974.

Με επιστολή της, η Υφυπουργός Πρόνοιας με έχει ενημερώσει ότι το αίτημα μας για να δίνεται χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες η κατ´οίκον φροντίδα σε μάνες και συζύγους αγνοουμένων και παθόντων, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μια ουσιαστική αλλά και συμβολική στήριξη σε όσες κουβαλούν ακόμη τον σταυρό.

Ευχαριστώ την Υφυπουργό Πρόνοιας για την θετική της ανταπόκριση και της αξίζουν εύσημα. Εμείς συνεχίζουμε δίπλα από τους παθόντες μας και τις οικογένειες τους. Η ταύτιση, η ενσυναίσθηση και η έγνοια μας δεν είναι μόνο στα λόγια, είναι κυρίως στις πράξεις.