Εκδήλωση μνήμης για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά την εκδήλωση τιμήθηκαν όσοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία το 1974, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος ήταν ο κύριος ομιλητής, της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας και πλήθους κόσμου.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης αναφέρθηκε ότι η μνήμη επιστρέφει σε μία από τις δυσκολότερες και πιο οδυνηρές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου, ενώ καταδικάστηκε «το δίδυμο έγκλημα του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής».

Παράλληλα, αποδόθηκε φόρος τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία το καλοκαίρι του 1974, στους πεσόντες, στους αγνοουμένους, στους εγκλωβισμένους και σε όλους όσοι εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες της κυπριακής τραγωδίας.

Με το βλέμμα στραμμένο στον Πενταδάκτυλο και τη σκέψη στα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις της Κύπρου, τονίστηκε ότι το μήνυμα που αποστέλλεται είναι πως δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με την κατοχή, τη διαίρεση και το άδικο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απηύθυνε ομιλία, ενώ παρουσιάστηκε το σύγχρονο μουσικό ορατόριο «Κύπρος του μαρτυρίου και της ανάστασης», αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων της τουρκικής εισβολής και στην άσβεστη ελπίδα για δικαίωση και επιστροφή.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, Βουλευτές, μέλη του διπλωματικού σώματος, εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων, η σύζυγος του ΠτΔ, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, και άλλοι επίσημοι.

Παρόντες ήταν επίσης αγωνιστές, πολεμιστές και παθόντες του 1974, καθώς και συγγενείς πεσόντων και αγνοουμένων από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετείχαν ο βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης, οι ερμηνευτές Κώστας Τριανταφυλλίδης και Φρειδερίκη Τομπάζου, η χορωδία Future Academy of Arts και κλιμάκιο της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

Τους στίχους του ορατορίου έγραψε ο Γιώργος Πετούσης, τη μουσική και τη μελοποίηση ο Νικόλας Θωμάς και την ενορχήστρωση ο Ντίνος Γεωργούντζος. Τη μουσική διεύθυνση είχε ο Γιώργος Αραβίδης και την καλλιτεχνική επιμέλεια ο Πέτρος Χαραλάμπους.

ΚΥΠΕ