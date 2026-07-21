Ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια διέταξε την προσωρινή αναστολή της εξαγοράς της Warner Bros Discovery (WBD) από την Paramount Skydance, έως ότου εξεταστεί επί της ουσίας η υπόθεση.

Η απόφαση εκδόθηκε από την ομοσπονδιακή δικαστή Αρασέλι Μαρτίνεζ-Ολγκίν στο Όκλαντ, στο πλαίσιο αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Κατά της συμφωνίας έχουν προσφύγει οι εισαγγελείς 12 αμερικανικών Πολιτειών, με επικεφαλής την Καλιφόρνια. Η εξαγορά αποτιμά τη WBD στα 110 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Οι προσφεύγουσες Πολιτείες εκτιμούν ότι η συγχώνευση των δύο ομίλων ενδέχεται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό και να έχει αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές.

«Οι Πολιτείες παρουσιάζουν ισχυρά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συναλλαγή θα αποδυναμώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό», ανέφερε η δικαστής στην απόφασή της.

Κίνδυνος μη αναστρέψιμης ζημιάς

Η δικαστής έκρινε ότι οι εισαγγελείς απέδειξαν πως η ένωση των δύο ομίλων θα μπορούσε να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά, εάν ολοκληρωνόταν πριν από την εξέταση της υπόθεσης.

Όπως σημείωσε, θα ήταν «δύσκολο, αν όχι αδύνατον» να ακυρωθεί η συμφωνία σε περίπτωση που κρινόταν αργότερα παράνομη. Μέχρι τότε, οι εταιρείες θα είχαν ενοποιήσει τις δραστηριότητές τους, θα είχαν ανταλλάξει ευαίσθητες πληροφορίες και ενδεχομένως θα είχαν απολύσει ή μετακινήσει εργαζομένους.

Παρότι έχει προσωρινό χαρακτήρα, η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Paramount Skydance. Η εταιρεία υποστήριζε ότι η πρότασή της είχε περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές συγκριτικά με την ανταγωνιστική προσφορά της Netflix.

Η Netflix εγκατέλειψε τον Φεβρουάριο την προσπάθειά της να αποκτήσει τη WBD, αφήνοντας την Paramount Skydance χωρίς αντίπαλο στη διεκδίκηση του ομίλου.

«Κρίσιμη νίκη» για την Καλιφόρνια

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση «κρίσιμη νίκη», δηλώνοντας ότι «ο νόμος είναι με το πλευρό μας».

Οι 12 Πολιτείες υποστηρίζουν ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών, χαμηλότερη ποιότητα περιεχομένου και περιορισμό της παραγωγής ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.