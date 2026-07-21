Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έδωσε οδηγίες για ποινική δίωξη του 37χρονου πατέρα για την τραγική υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου παιδιού του σε ξενοδοχείο της Πάφου, κατά την οποία το παιδάκι έχασε τη ζωή του όταν κατά τη διάρκεια παιγνιδιού τους έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου στο οποίο διέμεναν.

Κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης της υπάρχουσας μαρτυρίας, ο Εισαγγελέας έδωσε σήμερα οδηγίες για ποινική δίωξη του πατέρα για το ποινικό αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεπτης, αλόγιστης ή επικίνδυνης πράξης.

Σήμερα αποκαλύφθηκε επίσης ότι κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στον 37χρονο μετά το τραγικό ατύχημα, εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του, γεγονός που θα αξιολογηθεί από το δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Η Αστυνομία δεν δίνει ωστόσο συγκεκριμένους αριθμούς για την ποσότητα αυτή.

Σε λίγο ο 37χρονος θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αφού εκπνέει σήμερα το διάταγμα οκταήμερης κράτησης του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, θα ζητηθούν αυστηροί όροι που θα διασφαλίζουν την παρουσία του κατά τις δικάσιμες ημερομηνίες που θα αποφασίσει το δικαστήριο.

H πρωτοφανής τραγωδία διαδραματίσθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 12ης Ιουλίου, στο ξενοδοχείο της παραλιακής περιοχής Χλώρακας, όπου μόλις λίγες ώρες προηγουμένως είχε καταλύσει για διακοπές η οικογένεια των Βρετανών.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας προέκυψε ότι το τρίχρονο αγοράκι έπεσε στο κενό ενώ βρισκόταν μαζί με τον 37χρονο πατέρα του και έπαιζαν, στον διάδρομο του τετάρτου ορόφου όπου ήταν το δωμάτιο τους, αναμένοντας το ασανσέρ που θα τους μετέφερε στο εστιατόριο. Ο τρίχρονος έφυγε από τα χέρια του πατέρα του σε μια σπάνια στιγμή ατυχίας και έπεσε στο κενό από ανοιχτό παράθυρο που βρισκόταν μπροστά τους.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο από το Νοσοκομείο Πάφου, όταν όμως οι νοσηλευτές έφθασαν στη σκηνή διαπίστωσαν ότι το παιδάκι δεν επανερχόταν. Στο Νοσοκομείο Πάφου όπου μεταφέρθηκε οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Στο σημείο έφθασαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου και άρχισαν έρευνες για τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Ο τραγικός πατέρας συνελήφθη μερικές ώρες αργότερα, αντιμετωπίζοντας καταγγελίες για ελλειπή φύλαξη του ανήλικου, αφού ότι την ώρα του τραγικού συμβάντος αυτός είχε την ευθύνη της επιτήρησης του παιδιού.