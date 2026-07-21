Ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην τεράστια καριέρα του, οδηγώντας την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ηλικία 39 ετών.

Ωστόσο, η «αλμπισελέστε» δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ιδανικά την πορεία της στη διοργάνωση, καθώς η Ισπανία παρουσιάστηκε ανώτερη στον τελικό και, με το γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση, κατέκτησε το τρόπαιο και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Παρά την απώλεια του τίτλου, οι φίλοι της Αργεντινής συνεχίζουν να αποθεώνουν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της γενιάς του για την εντυπωσιακή του παρουσία στη διοργάνωση. Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να του δείξουν την εκτίμησή τους ήταν και ο Άνχελ Ντι Μαρία, με τον πρώην συμπαίκτη του να δημοσιεύει ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

«Σε ευχαριστώ που είσαι Αργεντίνος. Σε ευχαριστώ που πήγες τη σημαία μας στην κορυφή του κόσμου.

Σε ευχαριστώ που είσαι παράδειγμα, τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος. Είσαι ο μεγαλύτερος στην ιστορία.

Είσαι αιώνιος», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα του Ντι Μαρία.

Ángel Di María's letter to Leo Messi:



“Thank you for being Argentine. Thank you for carrying our flag to the very top of the world.



"Thank you for being an example, both as a player and as a person. You are the greatest in history.



"YOU ARE ETERNAL. 🏆🏆🏆🏆” pic.twitter.com/ANZhXuAYaK July 20, 2026

tanea.gr