Το πολυσυζητημένο τραγούδι του είπε ξανά ο Μαρκ Κουκουρέγια. Κατά τη διάρκεια της φιέστας της Ισπανίας για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο 27χρονος μπακ τράβηξε και πάλι τα βλέμματα πάνω του.
Όπως είχε συμβεί προ διετίας στους εορτασμούς για την κατάκτηση του Euro 2024. Ο πρώην άσος της Τσέλσι, ο οποίος πήρε πρόσφατα μεταγραφή για τη Ρεάλ Μαδρίτης, έπιασε και πάλι το μικρόφωνο.
Για να τραγουδήσει με τη συμμετοχή και του κόσμου:
«Cucu-Cucurella, se come una paella
Cucu-Cucurella, se bebe una Estrella
Cucu-Cucurella, se come una paella
Cucu-Cucurella, se bebe una Estrella
Haaland tiembla, que viene Cucurella».
Η μετάφραση στα ελληνικά:
«Κούκου-Κουκουρέγια, τρώει μια παέγια
Κούκου-Κουκουρέγια, πίνει μια Estrella
Χάαλαντ τρέμε, γιατί έρχεται ο Κουκουρέγια».
Προ διετίας αυτή η κίνηση του Κουκουρέγια είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια, ενώ ο Χάαλαντ δεν είχε κρύψει τη δυσαρέσκειά του.
«Ο Κουκουρέλα είναι αστείος άνθρωπος. Την περασμένη σεζόν ζήτησε τη φανέλα μου… και φέτος το καλοκαίρι τραγουδάει αυτό το τραγούδι για μένα», είχε δηλώσει ο φορ της Μάντσεστερ Σίτι.