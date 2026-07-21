Η Ισπανία καθάρισε με μεγαλοπρέπεια την Γαλλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 (2-0) παρά το γεγονός πως οι μπλε εμφανίζονταν από πολλούς ως το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης και στον τελικό έκανε απλά το… καθήκον της, με την εκπληκτική αρμάδα της ρόχα να έχει θεωρητικά τον πρώτο λόγο απέναντι στην Αργεντινή και να το επιβεβαιώνει στο χορτάρι.

Ο τελικός του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν ουσιαστικά παράσταση για έναν ρόλο, με την ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε να βρίσκεται διαρκώς στην επίθεση και εκείνη του Λιονέλ Σκαλόνι σε θέση άμυνας, για να έρθει τελικά το γκολ της λύτρωσης στο 106′ από τον Φεράν Τόρες να γράψει το τελικό 1-0 να στείλει τους Ίβηρες στην κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

Όπως ήταν λογικό αυτή η επιτυχία πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τους οπαδούς της ρόχα σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με παραφωνία ωστόσο του τελικού να είναι τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο φινάλε με πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές της ρόχα και της Αλμπισελέστε.

Μάλιστα, ένα video που κυκλοφορεί στα social media αποκαλύπτει πως η ρίζα του… κακού ήταν μία πονηρή γροθιά του Μολίνα στον Ρόδρι τη στιγμή που ο Βίντσιτς είχε σφυρίξει τη λήξη και οι Ισπανοί παίκτες άρχιζαν το σπριντ για τους πανηγυρισμούς, με την κίνηση αυτή να γίνεται αντιληπτή από τον Έρικ Γκαρθία για να ακολουθήσει η γενική σύρραξη που όλοι παρακολούθησαν.

🚨👊🏼 IMÁGENES COMPLETAS

Aquí empezó todo. Puñetazo de Molina a Rodri. Los españoles iban sólo a celebrar (se ve mejor en siguiente tuit). Eric lo ve y va a por Molina. 👇🏼 (sigue) pic.twitter.com/f82nPpGIxM — Miguel Serrano 🇪🇸🇺🇸 (@MiguelSerranoTV) July 20, 2026

Goal