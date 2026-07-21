Η FIFA άνοιξε επίσημα φάκελο για την Αργεντινή, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο MetLife Stadium. Η εικόνα των παικτών της «αλμπισελέστε» να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση με Ισπανούς διεθνείς την ώρα που οι νέοι παγκόσμιοι πρωταθλητές πανηγύριζαν, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και τώρα οδηγεί σε πειθαρχική έρευνα.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ορίστηκε ειδικός εισαγγελέας πειθαρχικού και δεοντολογίας, ο οποίος θα εξετάσει λεπτομερώς όσα συνέβησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα. Παίκτες και μέλη του τεχνικού τιμ της Αργεντινής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τιμωρίες, ενώ η AFA κινδυνεύει με νέο πρόστιμο.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν τη στιγμή που η Ισπανία πανηγύριζε το 1-0 και το δεύτερο αστέρι της. Ορισμένοι Αργεντινοί διεθνείς έμειναν στο έδαφος, άλλοι στέκονταν αποσβολωμένοι, και μέσα σε αυτή την ένταση ο Ρόδρι -που είχε γίνει αλλαγή στην παράταση- έτρεξε να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Περνώντας δίπλα από τον Ναουέλ Μολίνα, ο Αργεντινός αμυντικός φαίνεται να τον χτυπά στο χέρι ή στο σώμα. Αυτό ήταν το σημείο μηδέν.

Ο Ρόδρι γύρισε προς τον Μολίνα, ο οποίος κινήθηκε επιθετικά. Ο Έρικ Γκαρσία έτρεξε να στηρίξει τον συμπαίκτη του και τότε μπήκε στη μέση ο Λεάντρο Παρέδες, ο οποίος φαίνεται να χτυπά τον Γκαρσία στον λαιμό. Ο Γκάβι προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση, αλλά ο Τιάγκο Αλμάδα τον έριξε στο έδαφος, ενώ ο Παρέδες τον έσπρωξε ξανά. Ο βοηθός προπονητή Ρομπέρτο Αϊάλα φαίνεται επίσης να έχει επαφή με τον Γκαρσία και τον Ντάνι Όλμο.

Αρχικά η FIFA είχε ανακοινώσει ότι ο Παρέδες αποβλήθηκε για το χτύπημα στον Γκαρσία, όμως η κόκκινη κάρτα αφαιρέθηκε από το φύλλο αγώνα λίγο αργότερα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε επίσημη πειθαρχική ενέργεια εκείνη τη στιγμή. Η Αργεντινή είχε ήδη μείνει με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις.

Η FIFA είχε ανοίξει διαδικασία ελέγχου για την Αργεντινή και πριν τον τελικό, μετά το πανό που κρατούσαν οι παίκτες στον ημιτελικό με την Αγγλία, το οποίο ανέφερε «Las Malvinas son Argentinas». Το μήνυμα για τα Φώκλαντ είχε θεωρηθεί πολιτικό και αντίθετο στους κανονισμούς.

Τι συνέβη ακριβώς μετά τον τελικό

Με το τελευταίο σφύριγμα, ορισμένοι Αργεντινοί -ανάμεσά τους και ο Λιονέλ Μέσι- έπεσαν στο χορτάρι. Άλλοι έμειναν ακίνητοι, παρακολουθώντας τους Ισπανούς να τρέχουν πανηγυρίζοντας. Ο Ρόδρι, πηγαίνοντας να ενωθεί με τους συμπαίκτες του, δέχθηκε το χτύπημα από τον Μολίνα. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση ξέφυγε.

Ο Άλαν Σίρερ, σχολιάζοντας για το BBC, ήταν καυστικός: «Ο Παρέδες έριξε δύο ή τρεις γροθιές. Δεν υπάρχει χώρος για τέτοια. Ξέρουμε πόσο πονάει η ήττα, αλλά υπάρχει τρόπος να χάνεις. Το έχουμε δει πολλές φορές από την Αργεντινή. Η αντίδραση ήταν απαράδεκτη».

Ο Τζο Χαρτ πρόσθεσε: «Το παιχνίδι τελείωσε. Δεν έχουν κανένα παράπονο για ό,τι έγινε. Αηδιαστική συμπεριφορά».

Ο Λιονέλ Σκαλόνι, πάντως, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους: «Πρέπει να είμαστε αξιοπρεπείς στη νίκη και αξιοπρεπείς στην ήττα. Σήμερα δείχνουμε ότι ξέρουμε να χάνουμε. Χάσαμε, το δεχόμαστε, αλλά δεν ξεχνάμε όσα κάναμε για να φτάσουμε εδώ».

Πιθανές ποινές

Η FIFA έχει πλέον στα χέρια της όλες τις επιλογές. Με τον διορισμό εισαγγελέα δεοντολογίας, η έρευνα δεν περιορίζεται σε πιθανή βίαιη συμπεριφορά, αλλά εξετάζει συνολικά αν οι παίκτες ή η AFA παραβίασαν βασικούς κανόνες ευπρέπειας και fair play.

Το άρθρο 13 του πειθαρχικού κώδικα αναφέρει ότι ενέργειες που «παραβιάζουν τους κανόνες της αξιοπρεπούς συμπεριφοράς» ή «φέρνουν το ποδόσφαιρο και τη FIFA σε δυσφήμηση» μπορούν να οδηγήσουν σε τιμωρίες. Η ποινή μπορεί να είναι από πρόστιμο μέχρι παγκόσμια απαγόρευση συμμετοχής.

Παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν έχουν οδηγήσει σε βαριές ποινές:

– Ο Λουίς Ρουμπιάλες είχε τιμωρηθεί με τριετή αποκλεισμό για το φιλί στην Τζένι Ερμόσο.

– Ο Λουίς Σουάρες είχε αποκλειστεί για τέσσερις μήνες για το δάγκωμα στον Κιελίνι το 2014.

Ωστόσο, δεν θεωρείται πιθανό ότι οι Αλμάδα, Αϊάλα, Μολίνα και Παρέδες θα δεχθούν τόσο βαριές ποινές. Η AFA, πάντως, έχει ιστορικό παραβάσεων. Μετά τον τελικό του 2022 είχε τιμωρηθεί για «ανάρμοστη συμπεριφορά» και «παραβίαση αρχών fair play», ενώ ο Ντιμπού Μαρτίνες έχει δεχθεί ποινές για χειρονομίες και επεισόδια σε προκριματικά.

Η υπόθεση με το πανό για τα Φώκλαντ αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε πρόστιμο, όπως είχε συμβεί και το 2014.

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της έρευνας. Αν κρίνουμε από προηγούμενες υποθέσεις, μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες.

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