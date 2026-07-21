Έντονη συζήτηση προκάλεσε στα social media μία κίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026. Ο Πορτογάλος σταρ έκανε like σε βίντεο στο Instagram, το οποίο κατηγορούσε τη FIFA ότι βοήθησε την Αργεντινή να φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Το συγκεκριμένο βίντεο δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό «Espejo Publico» και αναφερόταν στην πρόκριση της Αργεντινής επί της Αγγλίας με 2-1 στον ημιτελικό. Η αντίδραση του Ρονάλντο έγινε άμεσα αντιληπτή από τους φιλάθλους, οι οποίοι την εξέλαβαν ως έμμεση τοποθέτηση γύρω από τις διαιτητικές αποφάσεις που συνόδευσαν την πορεία της «αλμπισελέστε».

Cristiano Ronaldo likes Instagram video accusing FIFA of corruption and alleging that they helped Argentina reach the World Cup final. pic.twitter.com/Lbk1MTlo0R July 20, 2026

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά υπήρξαν αρκετές συζητήσεις για αποφάσεις διαιτητών και VAR σε αγώνες της Αργεντινής. Ανάμεσά τους ήταν το γκολ της Αιγύπτου που ακυρώθηκε στη φάση των «16», αλλά και άλλες αμφισβητούμενες φάσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις από αντιπάλους και φιλάθλους.

Η Αργεντινή δεν κατάφερε τελικά να κατακτήσει το τρόπαιο, καθώς ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία στον τελικό. Μετά τη λήξη σημειώθηκαν εντάσεις ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων, με τη FIFA να ανοίγει έρευνα για τη συμπεριφορά της αποστολής της Αργεντινής και να εξετάζει το ενδεχόμενο ποινών ή προστίμου στην ομοσπονδία της χώρας.

Για τον Ρονάλντο, το Μουντιάλ ολοκληρώθηκε στη φάση των «16», όταν η Πορτογαλία αποκλείστηκε από την Ισπανία με 1-0. Ο 41χρονος επιβεβαίωσε μετά το παιχνίδι ότι αυτή ήταν η τελευταία του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αποχωρώντας από τη διοργάνωση με την παραδοχή ότι έδωσε τα πάντα και με τη συνείδησή του καθαρή.

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