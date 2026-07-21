Εξοχότατε,

Σας απευθύνω αυτή την επιστολή με πλήρη επίγνωση ότι η θητεία σας πλησιάζει στο τέλος της και, παρ’ όλα τα αισιόδοξα μηνύματα που στέλνει η επικείμενη κάθοδος σας στην Κύπρο, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο ευσεβής πόθος επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος συνεχίζει να φαντάζει…

Όνειρο θερινής νυκτός!

Είναι κοινή παραδοχή πως διαχρονικά, η στάση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζεται από την τακτική των ίσων αποστάσεων· ακολουθώντας συχνά τις υποδείξεις και τις γεωπολιτικές σκοπιμότητες των «ισχυρών της γης». Κυρίως της Βρετανίας, η οποία μοναδικό στόχο είχε, και συνεχίζει να έχει, την διατήρηση του αποικιοκρατικού καθεστώτος των βάσεών της.

Αν και γνωρίζετε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο πως οι πιθανότητες να λυθεί το Κυπριακό πρόβλημα είναι σχεδόν ανύπαρκτες, εντούτοις αποφασίσατε να επισκεφθείτε την Κύπρο· σκορπώντας μηνύματα αισιοδοξίας, πως ενδέχεται να υπάρχουν προϋποθέσεις, οι δύο «κοινότητες» να καταλήξουν σε ένα win win συμβιβασμό… Φτάνει βέβαια, η «Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου» να «βάλει… (ακόμα) λίγο νερό στο κρασί της!»

Εξοχότατε,

Δεν σας κρύβω πως προσωπικά διακατέχομαι από… «συγκρατημένη απαισιοδοξία.» Ας μη κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Οι «καινούργιες ιδέες» που ενδέχεται να παρουσιάσετε, «copy/paste» θα είναι και πάλι από κακομήχανες προτάσεις που υπογείως σας παρέδωσαν οι κλειδοκράτορες του Κυπριακού προβλήματος. Οι Τούρκοι και οι «φίλοι» μας Άγγλοι!

Άποψη μου είναι πως, σκοπός της επικείμενης επίσκεψης σας στην Κύπρο δεν στοχεύει την λύση του Κυπριακού. Μιας και γνωρίζετε πως η Τουρκία ουδέποτε θα αποδεχθεί «λύση η οποία θα βασίζεται στα ψηφίσματα των ΗΕ» ή/και «απόλυτα συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» Όπως επανειλημμένα τονίζει (και πολύ καλά κάνει) ο Πρόεδρος της ΚΔ. Ορολογία η οποία παρεμπιπτόντως υιοθετήθηκε και από την Πρόεδρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στόχος σας είναι να πείσετε την διεθνή κοινότητα πως, κινήσατε γη και ουρανό σε μια ύστατη προσπάθεια να κόψετε τον γόρδιο δεσμό του Κυπριακού προβλήματος, αλλά…

Κι αφού ολοκληρώσετε τις επαφές σας, θα πλύνετε και εσείς τα χέρια σας σαν τον Ρωμαίο διοικητή της Ιουδαίας, Πόντιο Πιλάτο, θα ολοκληρώσετε το «Διπλωματικό Κύκνειο Άσμα» σας, και όπως συνηθίζεται, θα επιρρίψετε ευθύνες ισομερώς και στις δύο «κοινότητες». Και με το μέτωπο ψηλά, «Στητός και καμαρωτός» θα αποχωρήσετε από το πόστο σας!

Κι όμως…

Το «άλυτο» Κυπριακό πρόβλημα θα μπορούσε να αποτελέσει την Κορυφαία σας Πράξη πριν ολοκληρώσετε την τελευταία θητεία σας σαν ΓΓ του ΟΗΕ, κι η ιστορία να καταγράψει το έργο σας με χρυσά γράμματα!

Έστω και την ύστατη στιγμή σας δίνεται η ευκαιρία να εγκαταλείψετε την πολιτική της συγκάλυψης και των ίσων αποστάσεων. Αναμφίβολα γνωρίζετε πως η στάση σας αυτή καταπατά τους όρους εντολής της Χάρτας των ΗΕ. Οι οποίες διασφαλίζουν πως ο εκάστοτε ΓΓ του ΟΗΕ έχει χρέος… «να υλοποιεί στην πράξη τα ψηφίσματα και εντολές που εκδίδονται από τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών.»

Καιρός να πράξετε το αυτονόητο. Να ομολογήσετε την αλήθεια χωρίς να μασάτε τα λόγια σας… Η Κύπρος εδώ και 52 χρόνια βιώνει μια βίαιη και παράνομη στρατιωτική κατοχή. Έχετε χρέος να απαιτήσετε την άμεση εφαρμογή των θεμελιωδών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όπως το…

· Ψήφισμα 353 (1974) που αξιώνει την άμεση αποχώρηση του ξένου στρατιωτικού προσωπικού.

· Το Ψήφισμα 367 και το εμβληματικό Ψήφισμα 541 (1983), το οποίο ρητά κηρύσσει την ανακήρυξη του ψευδοκράτους ως νομικά άκυρη και καλεί όλα τα κράτη-μέλη να μην το αναγνωρίσουν.

· Να απαιτήστε την Εφαρμογή για τα Βαρώσια: Να σταθείτε αμετακίνητος στα Ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992), τα οποία θεωρούν απαράδεκτες τις όποιες προσπάθειες εγκατάστασης στα Βαρώσια ατόμων άλλων από τους νόμιμους κατοίκους τους, και ζητούν τη μεταβίβαση της περιοχής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.

Να καταγγείλετε την Παράνομη Κατοχή, τα Εγκλήματα Πολέμου και τις Θηριωδίες των Τούρκων:

Χρέος σας είναι να καταγγείλετε δημόσια, ονομαστικά και χωρίς περιστροφές την Τουρκία για τα ειδεχθή εγκλήματα πολέμου που διέπραξε και συνεχίζει να διαπράττει στην Κύπρο. Και να αναδείξετε τις σκοτεινές πτυχές της εισβολής:

· Τους βιασμούς γυναικών και ανέγγιχτων ανήλικων κοριτσιών

Τη βίαιη και αναγκαστική εκδίωξη των προσφύγων. Τον εξαναγκασμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μέσα από προσχεδιασμένη εθνοκάθαρση.

Τον συνεχιζόμενο, μαζικό παράνομο εποικισμό, ο οποίος βάσει του Άρθρου 49 της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης συνιστά έγκλημα πολέμου με στόχο την αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα του νησιού.

· Την σκόπιμη καταστροφή και λεηλασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς και την συνεχιζόμενη τραγωδία των Αγνοουμένων.

Εξοχότατε,

Από εσάς εξαρτάται το «ending» που θα δώσετε στο Grand Finale σας! Έτσι και τολμήσετε να σταθείτε στο ύψος σας, και πείτε έξω απ’ τα δόντια τα σύκα σύκα και την σκάφη σκάφη, θα αλλάξετε τον ρου της ιστορίας και η παγκόσμια κοινότητα θα σας αποδώσει τα εύσημα πως είστε ο πρώτος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που τίμησε το αξίωμά του.

Θα μείνετε στην ιστορία ως ηγέτης που δεν λύγισε μπροστά στα συμφέροντα των ισχυρών της γης, αλλά ορθώθηκε ως ασπίδα προστασίας, υπερασπιζόμενος την Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, το ΔΙΚΙΟ και τον δίκαιο αγώνα μιας μικρής χώρας που εδώ και 52 χρόνια αναζητά απεγνωσμένα την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της.

*Award winning Writer, Composer, Producer, Director, Journalist, TV Host, Co-Founder and President of “Charisma” Member of UNESCO Greece