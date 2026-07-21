Θα πάει και στα κατεχόμενα την ερχόμενη Τρίτη ο ΓΓ του ΟΗΕ για να συναντηθεί με τον Τ/κ ηγέτη. Στο παλάτι που του έχτισαν οι κατακτητές. Μπορεί το όχημα που θα μεταφέρει τον Αντόνιο Γκουτέρες να μην έχει τα σύμβολα του διεθνούς οργανισμού, όμως από αυτό θα κατέβει ο ΓΓ του ΟΗΕ. Ναι, στα εδάφη που κατέχει δια της βίας ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ.

Η πολιτική των ίσων αποστάσεων που τηρούν διαχρονικά τα Ηνωμένα Έθνη αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις τους αλλά και εδώ στις παραβιάσεις του στάτους κβο της νεκρής ζώνης. Μακάρι στην ουσία να μην ισχύσει αυτή η τακτική και να δούμε πρόοδο.

ΜΙΧ.