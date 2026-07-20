Το όργανο OCI του δορυφόρου PACE της NASA κατέγραψε αυτή την εικόνα της Μαύρης Θάλασσας στις 22 Ιουνίου 2026.

Αν και η Μαύρη Θάλασσα, ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, είναι γνωστή για τα σκουρόχρωμα νερά που της δίνουν το όνομά της, κάθε άνοιξη και καλοκαίρι μεγάλες εκτάσεις της αποκτούν έντονο τιρκουάζ χρώμα.

Αυτή την εντυπωσιακή εποχική μεταμόρφωση της Μαύρης Θάλασσας κατέγραψε από το διάστημα στις 22 Ιουνίου 2026 ο δορυφόρος PACE της NASA, μέσω του οργάνου OCI (Ocean Color Instrument), το οποίο παρατηρεί το χρώμα των ωκεανών.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ασυνήθιστη απόχρωση οφείλεται στη μαζική άνθιση των κοκκολιθοφόρων, μικροσκοπικών οργανισμών του φυτοπλαγκτού που περιβάλλονται από πλάκες ανθρακικού ασβεστίου, αναφέρει το Science Daily. Όταν οι πληθυσμοί τους αυξάνονται απότομα στα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, τα ανακλαστικά κελύφη τους διασκορπίζουν το ηλιακό φως. Έτσι, το νερό αποκτά μια γαλακτώδη γαλάζια ή τιρκουάζ όψη, η οποία είναι ορατή ακόμη και από το διάστημα.

Σε άλλες περιόδους του έτους επικρατούν διαφορετικοί μικροσκοπικοί οργανισμοί, όπως τα διάτομα. Αυτά διαθέτουν κελύφη από πυρίτιο και συνήθως κάνουν τη Μαύρη Θάλασσα να φαίνεται πιο σκοτεινή.

Τιρκουάζ και ο Βόσπορος

Η εποχική άνθηση του φυτοπλαγκτού επεκτάθηκε και στον Βόσπορο, που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Τον φωτογράφισε αστροναύτης του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού στις 27 Μαΐου 2026.

Τα στενά του Βοσπόρου είναι και αυτά τιρκουάζ σε φωτογραφία της 27ης Μαΐου 2026 από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Όπως μπορείτε να δείτε στην παραπάνω φωτογραφία, οι συγκεντρώσεις φυτοπλαγκτού σχηματίζουν φωτεινούς στροβιλισμούς, αποκαλύπτοντας την κίνηση των θαλάσσιων ρευμάτων και στις δύο πλευρές του στενού.

Γιατί τα κοκκολιθοφόρα είναι σημαντικά

Αν και ένα μεμονωμένο κοκκολιθοφόρο είναι πολύ μικρό για να το δει κανείς με γυμνό μάτι, οι πληθυσμοί τους μπορούν να γίνουν τόσο πυκνοί ώστε να αλλάξουν το χρώμα ολόκληρων θαλάσσιων περιοχών. Η παρατήρησή τους από δορυφόρους επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε μεγάλη κλίμακα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η συστηματική συλλογή δειγμάτων νερού είναι δύσκολη.

Τα κοκκολιθοφόρα έχουν επίσης σημαντικό ρόλο στον κύκλο του άνθρακα. Καθώς αναπτύσσονται, απορροφούν άνθρακα από το νερό και την ατμόσφαιρα. Μετά τον θάνατό τους, ένα μέρος του υλικού τους βυθίζεται στον πυθμένα, συμβάλλοντας στη μεταφορά άνθρακα από την επιφάνεια του ωκεανού για μακροπρόθεσμη αποθήκευση.

cnn.gr