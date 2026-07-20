Επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο και στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν τις τελευταίες ώρες τέσσερα πλοία ελληνικών συμφερόντων.

Ειδικότερα, στον Περσικό Κόλπο, το δεξαμενόπλοιο «Cavos Maleas» με σημαία Μάλτας, φέρεται να έχει υποστεί εξαιρετικά σοβαρές ζημιές και να έχει εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του. Στην ίδια περιοχή, υλικές ζημιές σημειώθηκαν και στο πλοίο «Αχελώος», το οποίο πλέει υπό σημαία Λιβερίας.

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη περιστατικά που τελούν υπό εξακρίβωση αναφέρονται στη Μαύρη Θάλασσα. Στο στόχαστρο βρέθηκε το ελληνόκτητο πλοίο «NISOS IOS» με σημαία Μάλτας, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρά του. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι επτά Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το πλοίο κινείται αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο.

Τέλος, πλήγμα δέχθηκε στο Νοβοροσίσκ και το ελληνικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο «Asia» με σημαία Λιβερίας, προκαλώντας του υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, καθώς στο συγκεκριμένο πλοίο δεν επέβαιναν Έλληνες ναυτικοί.

protothema.gr