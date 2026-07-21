Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων για αδικήματα όπως, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 449 οδηγοί και 106 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 2 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 300 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 12 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 101 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 7 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 80 έλεγχοι αλκοόλης χωρίς να προκύψουν καταγγελίες, ενώ ένας οδηγός βρέθηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ.