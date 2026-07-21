Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ο πολιτικός και νομικός Νίκος Παπαϊωάννου.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1947. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ξεκίνησε να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου το 1973 στη Λάρνακα.

Την περίοδο 1982-1988 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ενώ την περίοδο 1989-1990 διετέλεσε πρόεδρος του Πολεοδομικού Συμβουλίου.

Στις 4 Μαΐου 1990 διορίστηκε Υπουργός Δικαιοσύνης στην Κυβέρνηση Γιώργου Βασιλείου, θέση στην οποία παρέμεινε έως τις 27 Φεβρουαρίου 1993.

Επιπλέον, διετέλεσε πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου την περίοδο 2004-2010.

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη θλίψη του για το θάνατο του Νίκου Παπαϊωάννου. Ο Νίκος Παπαϊωάννου διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Βασιλείου ενώ υπηρέτησε την Πολιτεία από τη θέση του Προέδρου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, του Προέδρου του Πολεοδομικού Συμβουλίου και του μέλους στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου ξεχώρισε σε όλη τη δημόσια πορεία του ως ένας έντιμος και δημοκράτης νομικός, με ευσυνειδησία, ήθος και ακεραιότητα. Το ΑΚΕΛ και η κυπριακή Αριστερά αποχαιρετούν με εκτίμηση και σεβασμό τον Νίκο Παπαϊωάννου και εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.