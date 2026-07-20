«Η αναφορά του πορίσματος σε «αερολογίες» συνιστά υποβάθμιση του φαινομένου της θεσμικής διαπλοκής», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ, αναφορικά με την ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη για την υπόθεση VideoGate.

Το κόμμα της αριστεράς υπογραμμίζει ότι τα ευρήματα του πορίσματος, «δεν δίνουν απαντήσεις στα όσα η κυπριακή κοινωνία παρακολούθησε με ήχο και εικόνα να εκστομίζονται από ένα πρώην Υπουργό της κυβέρνησης Αναστασιάδη και συνεργάτη του κ. Χριστοδουλίδη».

Σημειώνει επίσης ότι είναι ενδιαφέρουσα «και η υιοθέτηση πολιτικής γλώσσας και επιχειρημάτων από έναν έγκριτο νομικό και ποινικό ανακριτή, που παραπέμπει σε επιχειρήματα και ευρήματα που υιοθέτησε το Προεδρικό μερικές ώρες μετά την κυκλοφορία του βίντεο».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Τα ευρήματα του ποινικού ανακριτή για το βίντεο της ντροπής, το γνωστό ως videogate, δεν δίνουν απαντήσεις στα όσα η κυπριακή κοινωνία παρακολούθησε με ήχο και εικόνα να εκστομίζονται από ένα πρώην Υπουργό της κυβέρνησης Αναστασιάδη και συνεργάτη του κ. Χριστοδουλίδη και από τον τέως Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου και σύγαμπρο του κ. Χριστοδουλίδη.

Στο βίντεο και σε δηλώσεις που δεν διαψεύστηκαν από τους εμπλεκόμενους, υπάρχουν αναφορές για παράκαμψη των νομοθεσιών για τη χρηματοδότηση υποψήφιου προέδρου, υπάρχουν αναφορές για εισφορές που μπορεί να διευκολύνουν την πρόσβαση στο Προεδρικό και άλλες ηθικά και πολιτικά καταδικαστέες δηλώσεις, που συνιστούν τον ορισμό της θεσμικής διαπλοκής και πολιτικής διαφθοράς.

Για όλα αυτά, δεν αναμέναμε το όποιο πόρισμα για να σχολιάσει το αυτονόητο, για το οποίο η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρόεδρος παρέμεινε ανεπανόρθωτα θεσμικά εκτεθειμένος. Σε κάθε περίπτωση η αναφορά του πορίσματος σε «αερολογίες» συνιστά υποβάθμιση του φαινομένου της θεσμικής διαπλοκής. Ενδιαφέρουσα είναι και η υιοθέτηση πολιτικής γλώσσας και επιχειρημάτων από έναν έγκριτο νομικό και ποινικό ανακριτή, που παραπέμπει σε επιχειρήματα και ευρήματα που υιοθέτησε το Προεδρικό μερικές ώρες μετά την κυκλοφορία του βίντεο.

Το ΑΚΕΛ ζητά την πλήρη δημοσιοποίηση του πορίσματος για λόγους διαφάνειας. Αυτό επιτάσσει -εξάλλου- το δημόσιο συμφέρον