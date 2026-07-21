Το μεγάλο πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων και των βελτιώσεων κεντρικών σημείων του οδικού δικτύου της πόλης της Πάφου, φθάνει σιγά σιγά στην ολοκλήρωσή του, δίνοντας ανάσες στους χιλιάδες επηρεαζόμενους, καθημερινά, αυτοκινητιστές και περίοικους πολυσύχναστων περιοχών της πόλης.

Ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε στον «Φ» ότι η αναγκαία ταλαιπωρία των δημοτών, αλλά και επισκεπτών, φθάνει στο τέλος της, με τα αποτελέσματα της βελτιωτικής παρέμβασης του δήμου να καθίστανται αμέσως ορατά σε λίγες μέρες.

Ειδικά όσον αφορά στο τεράστιο πρόβλημα που προέκυψε εδώ και πολλούς μήνες στην έξοδο της πόλης προς τον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, λόγω της εκ βάθρων αλλαγής του δρόμου προς τα Κονιά, ο δημαρχεύων Πάφου τονίζει ότι η ασφαλτόστρωση του δρόμου των Κονιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με πολλά συνεργεία να εργάζονται αδιάκοπα και με εντατικούς ρυθμούς, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί όπως υποσχέθηκε η δημοτική Αρχή.

Εκτός απροόπτου, ανακοίνωσε, ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το απόγευμα. Αυτός είναι ο στόχος μας και όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου, η ολοκλήρωσή του προβλεπόταν για τα τέλη Σεπτεμβρίου, επεσήμανε.

Ωστόσο, ο Δήμος Πάφου, με σωστό συντονισμό και συνεχή παρακολούθηση, κατάφεραν να επισπεύσουν σημαντικά τις εργασίες, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα.

Καθοριστική είναι και η συμβολή των επιβλεπόντων μηχανικών και του προσωπικού του Δήμου Πάφου, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στο εργοτάξιο, συντονίζουν τις εργασίες και συνεργάζονται στενά με τον ανάδοχο, ώστε το έργο να προχωρά με ασφάλεια, ποιότητα και χωρίς περιττές καθυστερήσεις, τόνισε ο κ. Ονησιφόρου.

Στόχος όλων μας είναι ένας: Να παραδίδουμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών, με όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία για το κοινό. Αυτός είναι ο λόγος που εργαζόμαστε καθημερινά και με συνέπεια, παρατήρησε.

Οι εργασίες των συνεργείων σε κεντρικές περιοχές της πόλης, ανέφερε, συνεχίζονται και στην περιοχή Αναβαργός.

Βήμα βήμα, με συνέπεια και συνεργασία, προσπαθούμε να βελτιώσουμε το οδικό δίκτυο και την καθημερινότητα των δημοτών, επισημαίνει. Κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, είναι μια ακόμη προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους και καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.

Στην περιοχή της συνοικίας Αναβαργός, τονίζει ο δημαρχεύων Πάφου, προχωρούμε στην ασφαλτόστρωση των οδών Δημητρίου Γούναρη, Σπυρίδωνος Τρικούπη και Κυριάκου Κατσαμπή,

βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και την ασφάλεια του οδικού δικτύου.Με σχέδιο, προγραμματισμό και συνέπεια, υλοποιούμε σταδιακά το πρόγραμμα αναβάθμισης των δρόμων σε όλες τις γειτονιές της πόλης.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να φτάσουμε σε κάθε δρόμο που χρειάζεται παρέμβαση και να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο για όλους.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου αναφέρει επίσης ότι έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες επανασφαλτόστρωσης στις οδούς Οιδίποδος – Λιθινής, Νικολάου Πολίτου και Ιορδάνου Κατσαμπή, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί σταδιακά και σε πολλούς ακόμη δρόμους σε όλα τα δημοτικά όρια της Πάφου.

Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και καλαίσθητου αστικού περιβάλλοντος, κατέληξε.