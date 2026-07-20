Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων ολοκλήρωσης του νέου δρόμου Αεροδρομίου-Τουριστικής Περιοχής Πάφου, δεν φαίνεται να είναι άσχετη και με παρασκηνιακές αντιδράσεις τοπικών φορέων με οικονομικά κίνητρα. Αποκλειστικές πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι παράγοντες κοινοτικών αρχών και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, προβάλλουν παρασκηνιακά προσκόμματα και πιέζουν σε κέντρα αποφάσεων προκειμένου να μην ολοκληρωθεί ο νέος δρόμος.

Οι εν λόγω παράγοντες θεωρούν ότι με την ολοκλήρωση του νέου δρόμου, θα υπάρξει σημαντική ελάττωση της τροχαίας κίνησης μέσα από κοινότητες και διαμέσου επιχειρήσεων στον υφιστάμενο δρόμο, γεγονός που θα έχει όπως είναι ευνόητο επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η πτυχή αυτή της εκκρεμότητας, τέθηκε για πρώτη φορά κατά την πρόσφατη προεκλογική περίοδο για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, όταν και παράγοντες κοινοτήτων που θεωρούν ότι θα υποβαθμισθούν οι κοινότητες τους από τη δημιουργία του νέου δρόμου προς το αεροδρόμιο, ασκούσαν πιέσεις προς βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές για να μην διατηρούν στην επικαιρότητα το καθολικό αίτημα της Πάφου για ολοκλήρωση του νέου δρόμου.

Οι τοπικίστικες αυτές πρακτικές κοινοτικών και οικονομικών παραγόντων της ευρύτερης περιοχής του αεροδρομίου Πάφου, είχαν περιέλθει εις γνώση των επίσημων εκπροσώπων οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών φορέων της επαρχίας Πάφου, αφού οι αποδέκτες των πιέσεων αυτών αισθάνονταν ότι βρίσκονταν στο μέσο μιας παρασκηνιακής μάχης με αντιτιθέμενα συμφέροντα που τους άφηνε εκτεθειμένους στα μάτια της κοινής γνώμης.

Η νέα αυτή συνισταμένη που αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ» και που μπαίνει πλέον στο κάδρο, έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη πολύχρονη διαμάχη επίσημων φορέων της Πάφου με το Τμήμα Περιβάλλοντος και οικολογικές οργανώσεις που αντιτίθενται στην ολοκλήρωση και του δεύτερου τμήματος του νέου δρόμου υπό την επίκληση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος δεν κατάφεραν να πείσουν όλα αυτά τα χρόνια τους φορείς της Πάφου για την ορθότητα και το βάσιμο της πάγιας θέσης του περί της μη προώθησης της δεύτερης φάσης του νέου δρόμου προς το αεροδρόμιο Πάφου, με αποτέλεσμα οι φορείς της επαρχίας να έχουν διαμηνύσει ότι μόνο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκτιμούν ότι είναι πλέον σκόπιμο να γίνονται διαβουλεύσεις για το εν λόγω θέμα.