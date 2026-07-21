Βλάβη στη Δεκέλεια νωρίς σήμερα το πρωί είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, σύμφωνα με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Συγκεκριμένα ο ΔΣΜΚ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η τεχνική βλάβη σημειώθηκε στις 06:50 και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 4 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας φορτισμένη στα 51 MW με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

«Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.

ΚΥΠΕ