Ένα νέο βιομηχανικό ρομπότ που μπορεί να κινείται σε κάθετες μεταλλικές επιφάνειες και να εκτελεί απαιτητικές εργασίες, όπως συγκολλήσεις και λείανση, παρουσίασε η κινεζική εταιρεία RobotPlusPlus στην επαρχία Ζετζιάνγκ.

Το ρομπότ έχει σχεδιαστεί για να αναλαμβάνει επικίνδυνες εργασίες σε μεγάλο ύψος, όπως η συντήρηση πλοίων, δεξαμενών χημικών εγκαταστάσεων και άλλων βιομηχανικών υποδομών, περιορίζοντας την ανάγκη ανθρώπινης παρουσίας σε δύσκολα και επικίνδυνα σημεία.

Χάρη σε μια μαγνητική πλατφόρμα προσκόλλησης, μπορεί να μετακινείται με ευκολία πάνω σε κάθετες μεταλλικές επιφάνειες, ενώ οι δύο ανθρωπόμορφοι βραχίονές του εκτελούν με ακρίβεια εργασίες συγκόλλησης, λείανσης, αφαίρεσης σκουριάς, βαφής και επιθεώρησης.

Ο χειρισμός του πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR), με ελάχιστη καθυστέρηση στην απόκριση, επιτρέποντας στους χειριστές να εργάζονται με ασφάλεια από διαφορετική τοποθεσία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ρομπότ αξιοποιεί τεχνολογία ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας οπτική αντίληψη, κατανόηση εντολών και εκτέλεση σύνθετων κινήσεων, ώστε να αναγνωρίζει αυτόνομα τις εργασίες που απαιτούνται και να τις ολοκληρώνει με υψηλή ακρίβεια.

Η παρουσίασή του σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

ertnews.gr