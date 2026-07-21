Η Mercedes-Benz ασκεί πιέσεις για τροποποίηση διακομματικού νομοσχεδίου στις ΗΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να αποκλείσει τα οχήματά της από την αμερικανική αγορά λόγω της κινεζικής συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την απαγόρευση πώλησης συνδεδεμένων οχημάτων από αυτοκινητοβιομηχανίες στις οποίες κινεζικές οντότητες κατέχουν ποσοστό άνω του 15%. Η Mercedes-Benz επηρεάζεται άμεσα, καθώς σχεδόν το 20% των μετοχών της ανήκει σε Κινέζους επενδυτές.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου κινεζικής συμμετοχής στο 25%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο όριο που προτείνεται για άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως οι προμηθευτές εξαρτημάτων ή λογισμικού συνδεδεμένων οχημάτων.

Ζητά αξιολόγηση του πραγματικού κινδύνου

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων εξετάζεται και η αντικατάσταση του αυστηρού ποσοτικού ορίου από μια περισσότερο ποιοτική αξιολόγηση, η οποία θα βασίζεται στον πραγματικό κίνδυνο που ενδέχεται να συνιστά κάθε εταιρεία για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Μια τέτοια ρύθμιση εκτιμάται ότι θα ήταν ευνοϊκότερη για τη Mercedes-Benz συγκριτικά με την υφιστάμενη διατύπωση του νομοσχεδίου.

Η εταιρεία απέφυγε να σχολιάσει ευθέως το νομοσχέδιο. Ανέφερε, ωστόσο, ότι κανένας μέτοχός της δεν κατέχει ποσοστό άνω του 10%, δεν εκπροσωπείται άμεσα στο διοικητικό συμβούλιο και δεν έχει εξουσία επί των επιχειρησιακών της αποφάσεων.

«Η Mercedes-Benz εξακολουθεί να στηρίζει νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυτόχρονα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση ότι οποιαδήποτε νομοθεσία δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητές μας», ανέφερε.

Στο μικροσκόπιο της Γερουσίας

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε τον Απρίλιο από τους γερουσιαστές Ελίσα Σλότκιν, από το Μίσιγκαν, και Μπέρνι Μορένο, από το Οχάιο.

Αναμένεται να εξεταστεί αυτή την εβδομάδα από την Επιτροπή Εμπορίου, Επιστήμης και Μεταφορών της Γερουσίας, μετά την αναβολή της συνεδρίασης που είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη εβδομάδα. Οι διαβουλεύσεις για την έκταση των περιορισμών συνεχίζονται ενόψει της ακρόασης της Τετάρτης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια Αμερικανών νομοθετών να προστατεύσουν την εγχώρια αγορά από τη μαζική είσοδο φθηνών κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία ενδέχεται να απειλήσουν θέσεις εργασίας και την κερδοφορία του κλάδου.

Ωστόσο, η εκτεταμένη κινεζική επενδυτική παρουσία στη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία περιπλέκει την εφαρμογή ενός τέτοιου πλαισίου.

Αυξάνεται η σημασία της αμερικανικής αγοράς

Για τη Mercedes-Benz, η προτεινόμενη νομοθεσία αποτελεί σημαντικό κίνδυνο σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές της, η οποία αποκτά αυξανόμενη βαρύτητα καθώς οι επιδόσεις της εταιρείας στην Κίνα επιδεινώνονται.

Οι παγκόσμιες παραδόσεις οχημάτων της Mercedes-Benz υποχώρησαν κατά 8% το δεύτερο τρίμηνο. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Κίνα, όπου οι πωλήσεις περιορίστηκαν κατά 30%, εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης στην αγορά ακινήτων και του εντονότερου ανταγωνισμού από τους εγχώριους κατασκευαστές.

Αντίθετα, οι πωλήσεις της Mercedes-Benz στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 13%, παρά τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές.

Η εταιρεία ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος επενδυτικό πρόγραμμα 4 δισ. δολαρίων έως το 2030, με στόχο την επέκταση των εγκαταστάσεών της στην Αλαμπάμα.

Πολιτικά πυρά κατά της Mercedes

Η Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα κατηγόρησε δημοσίως τη Mercedes-Benz ότι ασκεί ενεργά πιέσεις στη Γερουσία κατά του νομοσχεδίου.

«Όλοι οι Αμερικανοί θα πρέπει να παρακολουθούν πώς αυτή η γερμανική εταιρεία, με κινεζική ιδιοκτησιακή συμμετοχή, επιχειρεί να υπαγορεύσει στους Αμερικανούς νομοθέτες τους κανόνες που θα ισχύσουν στη χώρα μας», ανέφερε η Επιτροπή, στην οποία πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικανοί, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ στις 16 Ιουλίου.

Αντίστοιχο νομοσχέδιο έχει κατατεθεί και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προβλέποντας απαγόρευση για αυτοκινητοβιομηχανίες στις οποίες η κινεζική συμμετοχή υπερβαίνει το 15%.

Με βάση την υφιστάμενη διατύπωση του νομοσχεδίου της Γερουσίας, όσες εταιρείες δεν δραστηριοποιούνται ήδη στις ΗΠΑ θα αποκλείονται αμέσως. Για επιχειρήσεις με υφιστάμενη παραγωγική παρουσία στη χώρα, όπως η Mercedes-Benz, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν από το 2030, παρέχοντας μεταβατική περίοδο περίπου τριών ετών.

Στο πεδίο εφαρμογής και η Volvo

Οι προτεινόμενοι περιορισμοί θα επηρέαζαν και τη Volvo Cars. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, ωστόσο, ειδική μεταβατική διάταξη που επεκτείνει υφιστάμενη συμφωνία της Volvo με την αμερικανική κυβέρνηση και της επιτρέπει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ.

Mercedes-Benz και Volvo συνδέονται μέσω του Κινέζου δισεκατομμυριούχου Λι Σουφού. Ο Λι κατέχει σχεδόν το 10% της Mercedes-Benz μέσω επενδυτικού οχήματος, ενώ ο όμιλος Zhejiang Geely Holding Group, τον οποίο ελέγχει, είναι ο βασικός μέτοχος της Volvo.

Σχεδόν άλλο ένα 10% της Mercedes-Benz ανήκει στην κινεζική κρατική αυτοκινητοβιομηχανία BAIC Motor Corp. Η BAIC αποτελεί σημαντικό εταίρο της γερμανικής εταιρείας στις κοινοπραξίες παραγωγής στην Κίνα, όπου κατασκευάζονται μοντέλα όπως η E-Class και το EQE SUV.

Οι νομοθέτες εξετάζουν επίσης την προσθήκη διάταξης «ασφαλούς λιμένα», η οποία θα επιτρέπει στις εταιρείες να δηλώνουν οικειοθελώς ενδεχόμενη υπέρβαση των ορίων συμμετοχής χωρίς να αντιμετωπίζουν αυτομάτως κυρώσεις.

Η σχετική πρόταση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό συζήτηση, ενώ η τελική έγκριση του νομοσχεδίου δεν θεωρείται δεδομένη.

Η Mercedes-Benz παραμένει μία από τις δημοφιλέστερες μάρκες πολυτελών οχημάτων στις ΗΠΑ. Απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους και κατασκευάζει αυτοκίνητα στην Αλαμπάμα από τη δεκαετία του 1990, ενώ διατηρεί μονάδα παραγωγής και στη Νότια Καρολίνα.

Capital.gr