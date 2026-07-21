Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2026, η PwC Κύπρου, μέσα από τις πρωτοβουλίες του PwC Foundation, συνέχισε να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο και να ενισχύει τη συμβολή της στην κοινωνία. Με γνώμονα την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία και την επίλυση σημαντικών προβλημάτων, το PwC Foundation υλοποίησε ένα ευρύ φάσμα δράσεων στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού, της Νεανικής Επιχειρηματικότητας και της στήριξης της κοινωνίας (Offering Our Hearts & Minds).

Επενδύοντας στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Η εκπαίδευση παρέμεινε βασική προτεραιότητα του PwC Foundation κατά το οικονομικό έτος 2026, προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες, την ακαδημαϊκή αριστεία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για το μέλλον. Σ’ αυτό το πλαίσιο, δεκατέσσερις υποτροφίες απονεμήθηκαν σε αριστούχους φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκαν οι εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών από διάφορα πανεπιστήμια και επιστημονικά πεδία.

Την ίδια στιγμή, το PwC Foundation συνέχισε να στηρίζει πρωτοβουλίες όπως τα Girls in STEAM και TechWeCan, προσφέροντας στους νέους τεχνικές δεξιότητες και πολύτιμη εξοικείωση με τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος (Global Money Week), εθελοντές της PwC επισκέφθηκαν δημόσια σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο, υλοποιώντας εκπαιδευτικές δράσεις σε 10 σχολεία και 28 τάξεις, από τις οποίες επωφελήθηκαν σχεδόν 300 μαθητές και μαθήτριες από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Μέσα από τις δράσεις αυτές, οι μαθητές απέκτησαν πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων, τον οικονομικό προγραμματισμό και τη λήψη υπεύθυνων οικονομικών αποφάσεων.

Στον πυλώνα της Εκπαίδευσης εντάσσεται επίσης και η συνεργασία με το CIM, η οποία στηρίζει την προετοιμασία των νέων επαγγελματιών για την αγορά εργασίας, καθώς και το βιωματικό προγράμμα «Beyond the Workforce of Today», το οποίο προετοιμάζει τους μαθητές για το σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, συνεχίστηκε η μακροχρόνια συνεργασία με το Pharos Arts Foundation, με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας και της μουσικής εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Στηρίζοντας τη νέα γενιά επιχειρηματιών

Το PwC Foundation συνέχισε να ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία των νέων μέσα από την στρατηγική συνεργασία του με το Junior Achievement Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Cyprus Seeds.

Προγράμματα όπως η «Μαθητική Επιχείρηση» (Company of the Year) δίνουν σε μαθητές ηλικίας 15–18 ετών τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία, μετατρέποντας μια ιδέα σε πραγματικό προϊόν ή υπηρεσία, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο μια βιωματική εμπειρία λειτουργίας μιας επιχείρησης, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών και μεντόρων. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα «Η Κοινότητά μας » (Our Community), εισάγει τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές στην έννοια της ενεργού συμμετοχής στην κοινότητα μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι η κυπριακή μαθητική ομάδα HerShield από το St. Mary’s School Λεμεσού, που εκπροσώπησε την χώρα μας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό JA Europe στην Ρίγα πριν λίγες ημέρες, κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία JA Europe Company of the Year 2026, ανάμεσα σε περισσότερες από 40 χώρες.

Το PwC Foundation στήριξε επίσης το ευρύτερο οικοσύστημα μέσω της χορηγίας του Ετήσιου Φόρουμ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αλλά και μέσω της παρουσίασης του Global Entrepreneurship Monitor (GEM) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στις νέες πρωτοβουλίες της χρονιάς περιλαμβάνεται το C4E Summer Academy του Πανεπιστημίου Κύπρου, που πρόσφερε τρία νέα, σύγχρονα και ιδιαίτερα εξειδικευμένα θερινά προγράμματα, σχεδιασμένα να εξοπλίσουν τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες αιχμής στους τομείς της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας.

Παράλληλα, η συνεργασία με το Cyprus Seeds συνεχίστηκε για ακόμη μια χρονιά, ενισχύοντας την εμπορική αξιοποίηση της πανεπιστημιακής και ερευνητικής καινοτομίας.

Το πρόγραμμα PwC Cyprus Scale Up 3, μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε τις προηγούμενες χρονιές, ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026 με στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη δυναμικών νεοφυών επιχειρήσεων.

Στήριξη της κοινωνίας (Offering Our Hearts & Minds)

Η δέσμευση του PwC Foundation προς την κοινωνία εκτείνεται πέρα από την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα, μέσα από ένα ευρύ φάσμα εθελοντικών και κοινωνικών δράσεων.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2026, οι άνθρωποι της PwC συμμετείχαν σε εκστρατεία αιμοδοσίας και στήριξαν ενεργά το κίνημα Movember, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση γύρω από την υγεία και την ευημερία των ανδρών.

H πρωτοβουλία “Ημέρες Εθελοντισμού” αγκαλιάστηκε θερμά για τρίτη συνεχή χρονιά από τους ανθρώπους του οργανισμού, καθώς περισσότεροι από 350 εθελοντές της PwC Κύπρου συμμετείχαν σε 13 διαφορετικές δράσεις, στηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες αλλά και διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισμούς σε ολόκληρη την Κύπρο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η PwC προσφέρει διαχρονικά pro bono υπηρεσίες, καθώς και δωρεές σε πολλούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Δημιουργώντας διαχρονικό αντίκτυπο

Σχολιάζοντας τις δράσεις του PwC Foundation, ο CEO της PwC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδης, δήλωσε:

«Στην PwC πιστεύουμε ότι η ουσιαστική αλλαγή επιτυγχάνεται μέσα από τη συλλογική δράση, τη μακροπρόθεσμη δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή. Η PwC Κύπρου και το PwC Foundation συνεχίζουν να επενδύουν στην εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στην ευημερία της κοινωνίας, δημιουργώντας ευκαιρίες, ώστε οι άνθρωποι να εξελίσσονται και να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ισχυρότερης και πιο ανθεκτικής κοινωνίας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τον θετικό αντίκτυπο που δημιουργήσαμε τους προηγούμενους μήνες και παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη πρωτοβουλιών που δημιουργούν διαχρονική και βιώσιμη αξία για τις επόμενες γενιές».

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του PwC Foundation για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας και τη συμβολή μας στην κοινωνία: