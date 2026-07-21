Κανένα ποινικό αδίκημα δεν προέκυψε από τις εξάμηνες έρευνες σε σχέση με το videogate, παρόλο που αφήνεται από τον Ποινικό Ανακριτή ένα ζήτημα ανοικτό με επιφυλάξεις για εξέταση από την Γενικό Εισαγγελέα. Αφορά ζητήματα διαφθοράς μέσω υποσχέσεων και ενεργειών κατά παράβαση του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Ν 23(ΙΙΙ)/2000.

Από τη χθεσινή ανακοίνωση του Ποινικού Ανακριτή Αντρέα Πασχαλίδη, πέραν του γεγονότος ότι δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα αποδίδοντας τα όσα ακούγονται σε «αερολογίες και «φαφλατισμούς» που σκοπό και στόχο είχαν την δημιουργία εντυπωσιασμού γύρω από το άτομο τους με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οικονομικού οφέλους», εντούτοις υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη.

Η χθεσινή ανακοίνωση του πορίσματος δεν είναι το τέλος του δρόμου, αλλά η έρευνα συνεχίζεται με ένα και μοναδικό στόχο. Να εντοπιστεί ο εντολέας της ισραηλινής εταιρείας που προέβη στην «παγίδευση» τόσων ατόμων και στο στήσιμο της όλης ιστορίας και φυσικά να αποκαλυφθούν τα κίνητρά του.

Για το λόγο αυτό ο κ. Πασχαλίδης ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα και εγκρίθηκε, η παράταση του διορισμού του μέχρι το τέλος του 2026. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι φωτογραφίζεται συγκεκριμένη χώρα (Ρωσία) που από το 2021 άρχισε καμπάνια για να πλήξει κράτη μέλη της ΕΕ, φαίνεται να δίνει κατεύθυνση στις έρευνες, παρόλο που δεν αποκλείεται άλλη χώρα εχθρική προς την Κύπρο.

Oi πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ποινικός ανακριτής και η ομάδα ανακριτών της Αστυνομίας με την οποία συνεργαζόταν, έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση για το ποιος έδωσε την εντολή να στηθεί όλο αυτό το σκηνικό όπως και τα κίνητρά του. Οι υποψίες στρέφονται σε άτομο γνωστό στην Κύπρο που έχει εμπλοκή και σε άλλα ζητήματα σε σχέση με τη χώρα μας.

Από εκεί και πέρα, ο Ποινικός Ανακριτής και οι ανακριτές της Αστυνομίας, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο κ. Πασχαλίδης, διερεύνησαν πέντε ζητήματα που προέκυψαν από το βίντεο, χωρίς να έχουν εντοπίσει οτιδήποτε το μεμπτό. Ωστόσο, τον τελικό λόγο θα τον έχει ο Γενικός Εισαγγελέας ο οποίος ανακοίνωσε χθες πως θα αξιολογήσει και θα μελετήσει όλο το υλικό.

Τα θέματα που εξετάστηκαν αφορούσαν τη νομιμότητα της μη συμπερίληψης Ρώσου ολιγάρχη στον κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ, τον πύργο στη Λεμεσό από γνωστή οικογένεια, στις εισφορές για τους τρεις υποψηφίους στις Προεδρικές εκλογές του 2023, τον νόμο περί Lobbying και το ταμείο του Φορέα που διαχειριζόταν η σύζυγος του Προέδρου. Για όλα ήταν η κατάληξη των ανακριτών, ότι τίποτε δεν έχει προκύψει, πλην του ζητήματος με τις υποσχέσεις που δίδονταν για το οποίο εκφράζονται επιφυλάξεις.

Ασυλία για όλα

Ένα από τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανακοίνωση του κ. Πασχαλίδη αφορά και την παροχή ασυλίας σε όλους όσους ήταν πίσω από την παραγωγή του βίντεο, από τα διευθυντικά στελέχη της ισραηλινής εταιρείας μέχρι και τους πράκτορές της που έδρασαν σε διάφορες χώρες. Η ασυλία που δόθηκε από τους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, αφορούσε ακόμη και τον νόμο περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Με την παροχή ασυλίας στην εταιρεία Black Cube, δεν μπορεί τώρα κανείς από όλους τους πρωταγωνιστές – εμπλεκόμενους στο βίντεο να λάβει νομικά μέτρα εναντίον τους για οποιοδήποτε ζήτημα, αφού η συμφωνία καλύπτει όλα τα ζητήματα. Σημειώνεται ότι όπως αναφέρει ο κ. Πασχαλίδης, η ασυλία δόθηκε προκειμένου η εταιρεία να παραχωρήσει ολόκληρο το βίντεο που ήταν διάρκειας 26 ωρών, ώστε οι ανακριτές να έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό και να γνωρίζουν τι ακριβώς λέχθηκε, αφού στη δημοσιότητα δόθηκε μέσω του λογαριασμού στο «Χ» Emily Thomson, υλικό μόλις οκτώ λεπτών.

Τώρα με την εξέλιξη των πραγμάτων, θα αναμένονται οι περαιτέρω εξετάσεις που θα γίνουν από τον Ποινικό ανακριτή και τους αστυνομικούς, ως προς τον πελάτη της ισραηλινής εταιρείας. Αναμένεται ότι θα γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις για να φανεί ποιοι κρύβονται πίσω από τον λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ», ή τουλάχιστον να φανούν οι ενδείξεις για το ποιοι έδωσαν την εντολή στην εταιρεία να «στήσει» την υπόθεση με φερόμενους επενδυτές, να πληρώνουν και ποσά για αγορά υπηρεσιών, ώστε να ετοιμαστεί το σχετικό βιντεοσκοπημένο υλικό.

Σημειώνεται ότι ο κ. Πασχαλίδης στην ανακοίνωση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα για τα αποτελέσματα του βίντεο, έκανε συμπερασματικό λόγο για «αερολογίες και φαφλατισμούς, σχετικά με τα όσα ακούγονται στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας τον περασμένο Γενάρη στην πλατφόρμα «Χ», από κάποιους εκ των Κύπριων πρωταγωνιστών (του βίντεο), που σκοπό και στόχο είχαν την δημιουργία εντυπωσιασμού γύρω από το άτομο τους με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οικονομικού οφέλους.

Θα εξεταστούν οι επιφυλάξεις του

Θα μελετηθούν όλες οι εισηγήσεις και επιφυλάξεις του ποινικού ανακριτή, αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, αναφορικά με το πόρισμα που παρέδωσε την περασμένη Παρασκευή ο κ. Πασχαλίδης.

Όπως αναφέρει σε χθεσινή ανακοίνωση του Γραφείου του, το πόρισμα/έκθεση, που αφορά ουσιαστικά στη διερεύνηση της πτυχής του περιεχομένου του βίντεο, υποβλήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις 17 Ιουλίου 2026. Η πτυχή αυτή, καθώς και οι εισηγήσεις και οι επιφυλάξεις του Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή και της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας θα μελετηθούν και αξιολογηθούν από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, στο πόρισμα/έκθεση περιλαμβάνεται εισήγηση του κ. Πασχαλίδη όπως δοθεί, από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παράταση στον διορισμό του ώστε, σε συνεργασία με την Αστυνομία, να συνεχίσουν οι έρευνες που αφορούν στην πτυχή της αποκάλυψης της ταυτότητας του εντολέα της εταιρείας που παρήγαγε το βίντεο, των στόχων και των κινήτρων του.

Όπως αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, μελετώντας τα ενώπιον του στοιχεία καθώς και την εισήγηση του κ. Πασχαλίδη για παράταση του διορισμού του ως Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, αποφάσισε όπως εγκρίνει το σχετικό αίτημα και παρατείνει τον διορισμό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Γίνεται σαφές πως θα καταβληθεί μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί μέσω άλλης οδού το πρόσωπο που μίσθωσε την ισραηλινή εταιρεία για να προβεί στις ενέργειες της μέσω πρακτόρων της. Ήδη έχουν ζητηθεί βίντεο από τις σκηνές που έγιναν οι καταγραφές, έχουν εντοπιστεί οι πράκτορες της ισραηλινής εταιρείας και θα επιχειρηθεί να φτάσουν στον ιθύνον νου που έβαλε, κατά τους ποινικούς ανακριτές, στο στόχαστρό του τη χώρα μας.

Επιμένει στην αυθεντικότητα των στοιχείων η Black Cube

Στο μεταξύ, στην αυθεντικότητα των στοιχείων που παρουσίασε για την υπόθεση VideoGate επιμένει η Black Cube, η εταιρεία ιδιωτικών πληροφοριών που έχει συνδεθεί με τη δημιουργία του επίμαχου βίντεο.

Η τοποθέτηση της εταιρείας ακολούθησε τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη, σύμφωνα με την οποία τα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στις 8 Ιανουαρίου 2026 δεν είναι αυθεντικά, αλλά αποτελούν προϊόν επεξεργασίας.

Στην απάντησή της, η Black Cube ισχυρίζεται ότι τα στοιχεία που συνέλεξε αποκαλύπτουν διαφθορά από τη Cyfield στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η αυθεντικότητά τους έχει επιβεβαιωθεί από τις κυπριακές Αρχές.

Η εταιρεία αναφέρει ότι αναμένει την τελική αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η διαδικασία θα οδηγήσει τους υπευθύνους ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα συμβάλει στη δημιουργία ενός καθαρότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η Black Cube περιγράφει τον εαυτό της ως ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών, η οποία παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες σε πελάτες με επιχειρηματική δραστηριότητα παγκοσμίως, υποστηρίζοντας δικαστικές διαφορές, διαιτησίες και υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Προσθέτει ότι λαμβάνει νομικές συμβουλές σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιείται, προκειμένου να διασφαλίζει τη νομιμότητα των ενεργειών της.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αποκαλύπτει υποθέσεις απάτης, διαφθοράς και απομείωσης περιουσιακών στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως, σύμφωνα με την ίδια, πράττει τα τελευταία 15 χρόνια.