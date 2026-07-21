Το θέμα της μεταφοράς και χρήσης κινητών τηλεφώνων και των προσωπικών υπολογιστών και ταμπλετών των μαθητών στα σχολεία τους και φυσικά, εν ώρα μαθήματος, προκάλεσαν πριν αρκετούς μήνες έντονες συζητήσεις.

Κι αυτό, με φόντο την απόφαση για απαγόρευση της χρήσης τους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Τι γίνεται όμως στα δημοτικά σχολεία και τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές; Είναι γεγονός ότι σήμερα, όλο και περισσότερα παιδιά από μικρή ηλικία κατέχουν κινητά τηλέφωνα και προσωπικές ηλεκτρονικές ταμπλέτες.

Στη Δημοτική Εκπαίδευση δεν απαγορεύεται μόνο η χρήση των συσκευών αυτών κατά τη διάρκεια που τα παιδιά βρίσκονται στα σχολεία τους, αλλά και η μεταφορά τους.

Αυτό ξεκαθαρίζεται εκ νέου, και σε σχολικό οδηγό του Υπουργείου Παιδείας ενόψει της επόμενης σχολικής χρονιάς, που αρχίζει για τους μαθητές Δημοτικής στις 14 Σεπτεμβρίου, με στόχο να γνωρίζουν έγκαιρα οι γονείς, αλλά και τα ίδια τα παιδιά το τι ισχύει.

Συγκεκριμένα, επαναλαμβάνεται ότι «στη Δημοτική Εκπαίδευση απαγορεύεται όχι μόνο η χρήση, αλλά και η μεταφορά κινητού τηλεφώνου στο σχολείο από τα παιδιά», εξηγώντας ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε όχι για να στερηθεί το παιδί το δικαίωμα επικοινωνίας με τους δικούς του -καθώς αυτό μπορεί να γίνει από το τηλέφωνο του σχολείου- αλλά για άλλους πιο ουσιαστικούς λόγους.



Αυτοί αφορούν στην αποφυγή: