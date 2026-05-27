Αντίστροφα για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (ΠΕΠ) δεν μετρούν μόνο οι περίπου 5.100 υποψήφιοι που θα παρακαθήσουν σε αυτές, αλλά και τα σχολεία τα οποία θα έχουν εμπλοκή στη διαδικασία διεξαγωγής τους. Οι ΠΕΠ αρχίζουν τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών στο οποίο, όπως κάθε χρόνο, παρακάθονται όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι και θα ολοκληρωθούν στις 26 Ιουνίου. Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στα σχολεία και συγκεκριμένα, στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές που θα λειτουργήσουν σαν εξεταστικά κέντρα, οδηγίες και πληροφορίες καλώντας τα όπως μελετήσουν προσεχτικά όλα όσα αφορούν την απαιτητική διαδικασία των εν λόγω εξετάσεων.

Ανάμεσα σε σωρεία ζητημάτων για τα οποία τα σχολεία ενημερώνονται, υπάρχουν και οδηγίες σε θέματα, τα οποία θα πρέπει εκ των προτέρων να τα γνωρίζουν οι υποψήφιοι. Όπως για παράδειγμα, η απαγόρευση της μεταφοράς εντός της αίθουσας εξετάσεων κινητού τηλεφώνου ή άλλης έξυπνης συσκευής.

Συγκεκριμένα, για αυτό το σημείο οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες και αναφέρουν:

«Η μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή όποιας άλλης ηλεκτρονικής συσκευής (π.χ. «Έξυπνα Ρολόγια»), έστω και απενεργοποιημένων, στις αίθουσες εξετάσεων δεν επιτρέπεται. Καλούνται οι διευθυντές να ενημερώσουν σχετικά τους υποψηφίους και να τους καταστήσουν σαφές ότι σε περίπτωση που θα μεταφέρουν κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή στο Εξεταστικό Κέντρο, αυτό/ή θα πρέπει να μείνει εκτός της αίθουσας εξετάσεων πλήρως απενεργοποιημένο/η και με δική τους αποκλειστική ευθύνη».

Επίσης, οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων, πριν την έναρξη της εξέτασης, θα πρέπει να περάσουν από όλες τις αίθουσες εξετάσεων και να τονίσουν ότι απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή σημειώσεων κατά την εξέταση. Επιπρόσθετα, θα ζητήσουν για ακόμη μία φορά να παραδώσουν όσοι υποψήφιοι δεν το έπραξαν, τα κινητά τους τηλέφωνα ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή τυχόν σημειώσεις. Για υποψηφίους που θα αγνοήσουν τις οδηγίες αυτές και θα μεταφέρουν κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, έστω και απενεργοποιημένο/η ή τυχόν σημειώσεις στην αίθουσα εξετάσεων, ο υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου θα ακολουθήσει τις διαδικασίες δολίευσης ή απόπειρας δολίευσης όπως αναγράφονται στους «Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμους του 2017 έως 2022». Τα θέματα που αφορούν δολίευση εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή.

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο στις οδηγίες, αφορά τις απορίες υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Όπως αναφέρεται, απορίες που θα παρουσιαστούν ή σε περίπτωση ισχυρισμού για λάθος σε εξεταστικό δοκίμιο, δεν γίνεται καμία διευκρίνιση ή διόρθωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η αρμόδια Αρχή αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους και καθορίζει με οδηγίες προς τους βαθμολογητές τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογείται η ερώτηση.