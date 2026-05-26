Στο ρεπορτάζ μου της περασμένης Κυριακής προβάλλεται η σημαντική διάκριση που πέτυχαν Κύπριοι μαθητές και μαθήτριες ανάμεσα σε μαθητές 9 ευρωπαϊκών χωρών ηλικίας 12-17 χρόνων. Οι έξυπνες και «πράσινες» λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα που προτείνουν με τις κατασκευές τους τα παιδιά του Γυμνασίου Κοκκινοχωρίων «Πάνος Ιωάννου» και του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση αντίστοιχα στην κατηγορία τους, στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για τη βιωσιμότητα «Think Smart, Create Green», στέλνουν ουσιαστικά το μήνυμα ότι η περιβαλλοντική συνείδηση και η οικολογική ευαισθητοποίηση σε κάθε χώρα στον κόσμο, είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης του καθενός από εμάς και όχι μόνο των κυβερνήσεων. Υπενθυμίζω την πιο πρόσφατη Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία τον Νοέμβρη 2025 και επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των εκπομπών ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στις βιομηχανοποιημένες χώρες.

Όπως έγραψε ο Αυστραλός ακαδημαϊκός ερευνητής, Greg Craven, πριν λίγα χρόνια σε βιβλίο του για την κλιματική αλλαγή, «η ανθρωπότητα βρίσκεται στο σημείο “μηδέν” όπου δεν υπάρχει χρόνος και πρέπει να δράσει άμεσα για να αλλάξει τα άσχημα δεδομένα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εξαρτάται από την προσπάθεια που θα καταβάλουμε τώρα, κατά πόσο τα πράγματα θα παν καλά ή όχι. Ο πιλότος ενός αεροπλάνου με προβλήματα στη πτήση του, θα οδηγήσει με ασφάλεια το αεροπλάνο πίσω στο έδαφος με τη συγκέντρωση του μυαλού, τις ικανότητες, την αποφασιστικότητα, την προσοχή και με μια οξεία κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί. Ενώ το αεροπλάνο πέφτει, είναι ώρα να βγει ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, κι αυτό είναι που χρειαζόμαστε τώρα. Η μεγαλύτερη ελπίδα μας είναι να ζητούμε από κάθε καλοπροαίρετο συμπολίτη μας να κάνει κάτι για να σώσουμε τον πλανήτη. Έτσι που να ξυπνά το πρωί όχι με την ερώτηση “Τι υπάρχει για μένα;”, αλλά με την ερώτηση “Τι πρέπει να κάνω;”».

Και, βέβαια, οι σκέψεις του Greg Craven απευθύνονται όχι μόνο στον πολίτη των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ρωσίας και των άλλων τεράστιων χωρών που επιβαρύνουν τον πλανήτη με χημικά δηλητήρια, αλλά και στον πολίτη κρατών όπως η Κύπρος που γεμίζει τον μικρό του χώρο με τη… μεγάλη ιδέα του εαυτού του και συμπεριφέρεται λες και το πρόβλημα δεν τον αφορά και δεν τον αγγίζει. Τα βραβευμένα παιδιά του Γυμνασίου Κοκκινοχωρίων «Πάνος Ιωάννου» και του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μαζί με τους εκπαιδευτικούς καθοδηγητές τους, διαμηνύουν ότι το πρόβλημα αφορά τον καθένα από εμάς. Και κάνουν κάτι γι’ αυτό.