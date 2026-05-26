Σε μια στρατηγική κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη της εγχώριας οινοβιομηχανίας και της αγοράς οινοπνευματωδών ποτών, η εταιρεία ΚΕΟ PLC προχωρά στην υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου.

Πρόκειται για την ανέγερση ενός νέου, πρότυπου και υπερσύγχρονου Κέντρου Διανομής και Εμφιάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών, το οποίο θα συγκεντρώσει κομβικές δραστηριότητες παραγωγής, επεξεργασίας και logistics της εταιρείας. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των €25.000.000.

Η επένδυση, η οποία συνοδεύεται από Έκθεση Πληροφοριών που κατατέθηκε προς έγκριση στις αρμόδιες Αρχές, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά βιομηχανικά έργα των τελευταίων ετών στην επαρχία Λεμεσού.

Το νέο βιομηχανικό στολίδι της ΚΕΟ θα ανεγερθεί σε κομβικό σημείο εντός των διοικητικών ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος Κάτω Πολεμιδιών, στην Ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η τοποθεσία επιλέχθηκε με αυστηρά οικονομικά και λειτουργικά κριτήρια, καθώς εφάπτεται στα ανατολικά με τον κάθετο δρόμο του λιμανιού, εξασφαλίζοντας άμεση, εύκολη και ταχύτατη πρόσβαση, τόσο στο λιμάνι Λεμεσού, όσο και στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, οι κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών. Η περίοδος εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται στους 24 μήνες, με τη φάση της κατασκευής να δημιουργεί άμεσες θέσεις εργασίας για έως και 50 άτομα.

Η συνολική έκταση που θα καταλάβει η προτεινόμενη ανάπτυξη αγγίζει τα 44.000 τ.μ., ενώ επιπλέον 9.612 τ.μ. θα παραχωρηθούν και θα διαμορφωθούν ως δημόσιος χώρος πρασίνου, ο οποίος θα εφάπτεται του κάθετου δρόμου του λιμανιού.

Το νέο Κέντρο θα λειτουργεί σε απόλυτη συνέργεια με το υφιστάμενο Οινοποιείο της ΚΕΟ στη Μαλλιά. Τα κρασιά που παράγονται στη Μαλλιά θα μεταφέρονται στα Κάτω Πολεμίδια για την τελική επεξεργασία, παλαίωση και εμφιάλωσή τους. Επιπλέον, θα παραλαμβάνονται εισαγόμενες πρώτες ύλες, όπως χύδην μολασσικό οινόπνευμα, Eau de Vie, χύδην κρασιά, καθώς και ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιού, για χρήση στην παρασκευή κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών.

Η συνολική ετήσια δυναμικότητα της μονάδας για την επεξεργασία και εμφιάλωση κρασιών εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 2.500 τόνων. Συνολικά, η ετήσια παραγωγή της μονάδας συμπεριλαμβανομένων των χυμών σε συσκευασίες Tetra Pak (2.550 τόνους), χυμών σε μεταλλικά κουτιά (165 τόνους), squashes και χυμοί σε ΡΕΤ μπουκάλια (250 τόνους), κρασιών και οινοπνευματωδών σε φιάλες (870 τόνους), κρασιά και ΒΙΒ και Tetra Pak (1.140 τόνους) αναμένεται να αγγίζει τους 4.975 τόνους προϊόντων.

Η κεντρική κτηριακή υποδομή θα καλύπτει εμβαδόν περίπου 34.000 τ.μ. και θα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, με εξειδικευμένες χρήσεις:

Υπόγειο (9.810 τ.μ.): Θα λειτουργεί ως ο κύριος αποθηκευτικός χώρος για εισαγόμενες πρώτες ύλες, μπίρες και τελικά προϊόντα. Εκεί θα βρίσκονται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι παλαίωσης κρασιών, κουμανδαρίας και Eau de Vie σε δρύινα βαρέλια, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ισόγειο (22.840 τ.μ.): Θα περιλαμβάνει τον χώρο τελικής επεξεργασίας και ανάμιξης, τις γραμμές φιλτραρίσματος και ψύξης, τον χώρο απόσταξης ζιβανίας και ούζου, καθώς και υπερσύγχρονες γραμμές εμφιάλωσης, συσκευασίας και εγκυτίωσης. Στο ίδιο επίπεδο θα λειτουργούν μεγάλες αποθήκες πρώτων υλών, χημικών και ετοίμων προϊόντων, καθώς και ο χώρος προετοιμασίας παραγγελιών.

Όροφος (992 τ.μ.): Θα φιλοξενεί τους σύγχρονους γραφειακούς χώρους και το διοικητικό κέντρο της μονάδας.