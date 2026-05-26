Με γεμάτους τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, λόγω γενναιόδωρων εφάπαξ, αποχωρούν από το Κοινοβούλιο πολλοί βουλευτές, οι οποίοι είτε δεν επανεξελέγησαν, είτε δεν διεκδίκησαν θέση στα κοινοβουλευτικά έδρανα.

Πρόκειται για συνολικά 27 βουλευτές. Ωστόσο, ένας από αυτούς στάθηκε άτυχος, καθώς δεν συμπλήρωσε τα χρόνια που απαιτούνται για να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Συγκεκριμένα, 18 από αυτούς δεν είχαν κατέλθει ως υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής, καθώς είτε είχαν συμπληρώσει τις τρεις θητείες, βάσει των αποφάσεων των κομμάτων τους, είτε επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στην εκλογική μάχη. Να σημειωθεί πως για τους συγκεκριμένους το Γενικό Λογιστήριο έκανε ήδη τους υπολογισμούς του.

Οι υπόλοιποι εννέα, παρόλο που συμμετείχαν στις εκλογές, δεν επανεξελέγησαν στη Βουλή. Τα φιλοδωρήματα κυμαίνονται από €90 χιλ. μέχρι €250 χιλ. και το ύψος τους εξαρτάται από τον αριθμό των θητειών κατά τις οποίες διετέλεσαν βουλευτές. Μάλιστα, το εφάπαξ, όπως και στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων, είναι αφορολόγητο.

Πέραν αυτού, θα λαμβάνουν από την ηλικία των 60 ετών συντάξεις από €1.600 μέχρι €2.500 τον μήνα, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις θα συμπληρώνουν άλλα εισοδήματά τους, καθώς ορισμένοι θα συνεχίσουν να εργάζονται ή θα λαμβάνουν και σύνταξη από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Κονδύλια στον προϋπολογισμό

Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 περιλαμβάνεται κονδύλι €2 εκατ., που αφορά τα φιλοδωρήματα των αξιωματούχων της Δημοκρατίας οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν λόγω των βουλευτικών εκλογών.

Πιθανόν το ποσό να αυξηθεί, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των βουλευτών που δεν έχουν εξασφαλίσει εκ νέου έδρα στη Βουλή. Επίσης, περιλαμβάνονται και πιστώσεις €5,4 εκατ., που αφορούν συντάξεις σε κρατικούς αξιωματούχους. Το συγκεκριμένο ποσό δεν αφορά μόνο τους βουλευτές.

Πόσα θα λάβουν

Συνεπώς,

– οι βουλευτές με μία συμπληρωμένη θητεία, οι οποίοι αποχωρούν από το Κοινοβούλιο, θα λάβουν ακάθαρτο ποσό φιλοδωρήματος €90 χιλ. και μηνιαία σύνταξη €1.600.

– Οι βουλευτές με πέραν των δύο συμπληρωμένων θητειών θα λάβουν μεικτό φιλοδώρημα €250 χιλ. και μηνιαία σύνταξη €4.500.

Κάποιοι βουλευτές του ΑΚΕΛ που αποχωρούν από τη Βουλή, σύμφωνα με εσωτερικούς κανονισμούς, παραχωρούν το εφάπαξ στο κόμμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας για τις συντάξεις των κρατικών αξιωματούχων, οι απερχόμενοι βουλευτές θα αρχίσουν να λαμβάνουν σύνταξη από το 60ό έτος, όπως το προηγούμενο καθεστώς, καθώς η καταβολή της σύνταξης στο 65ο έτος δεν έχει αναδρομική ισχύ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ισχύει για όσους αξιωματούχους διορίζονται και εκλέγονται μετά τον Αύγουστο του 2025.

Αναλυτικά, οκτώ βουλευτές που συμπλήρωσαν μόνο μία θητεία στη Βουλή δεν βρίσκονται στο νέο Κοινοβούλιο. Θα τους καταβληθεί εφάπαξ €90 χιλ. και μηνιαία σύνταξη €1.600.

Πρόκειται για την Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η οποία κατήλθε ως υποψήφια με το Volt, τον Μιχάλη Γιακουμή, ο οποίος στην προηγούμενη Βουλή είχε εκλεγεί με τη ΔΗΠΑ, αλλά απέτυχε στις τελευταίες εκλογές να επανεκλεγεί με το ΔΗΚΟ, τον Σταύρο Παπαδούρη των Οικολόγων, τον Χρίστο Σενέκη του ΔΗΚΟ, τη Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, τον Νίκο Σύκα του ΔΗΣΥ, τον Αλέκο Τρυφωνίδη της ΔΗΠΑ και τον Χρίστο Χριστόφια του ΑΚΕΛ.

Οι υπόλοιποι 19 βουλευτές, με συμπληρωμένες δύο θητείες και άνω, θα λαμβάνουν σύνταξη €4.500 και εφάπαξ φιλοδώρημα €250 χιλ.

Πρόκειται για τους Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκο Τορναρίτη, Χάρη Γεωργιάδη, Ευθύμιο Δίπλαρο, Ονούφριο Κουλλά, Μάριο Μαυρίδη και Κυριάκο Χατζηγιάννη του ΔΗΣΥ.

Επίσης, αφορά τους Άντρο Κυπριανού, Ανδρέα Καυκαλιά και Κώστα Κώστα του ΑΚΕΛ. Επίσης, τους Παύλο Μυλωνά και Χρίστο Ορφανίδη του ΔΗΚΟ, τους Μαρίνο Σιζόπουλο και Ηλία Μυριάνθους της ΕΔΕΚ, τον Μάριο Κάρογιαν της ΔΗΠΑ και τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου των Οικολόγων. Αφορά, επίσης, τους ανεξάρτητους βουλευτές Κωστή Ευσταθίου και Ανδρέα Θεμιστοκλέους.

Δεν πρόλαβε ο Πενηνταέξ

Άτυχος είναι ο Γιώργος Πενηνταέξ, καθώς δεν θα λάβει ούτε σεντ για σύνταξη και εφάπαξ, επειδή ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή μόλις τον Δεκέμβριο του 2025, μετά τον διορισμό του Μαρίνου Μουσιούττα ως υπουργού Εργασίας. Στις εκλογές της Κυριακής η ΔΗΠΑ δεν εξασφάλισε έδρα.