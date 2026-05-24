Εξακομματική θα είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων την επόμενη πενταετία.

Δημοκρατικός Συναγερμός και ΑΚΕΛ κέρδισαν τη μάχη της συσπείρωσης των κομμάτων τους και τερμάτισαν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση με ποσοστά 27,1% και 23,9% αντίστοιχα.

Στην τρίτη θέση το ΕΛΑΜ με 10,9% και στην τέταρτη το ΔΗΚΟ με 10%.

Τη νέα σύνθεση της Βουλής συμπληρώνουν το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με ποσοστά 5,8% και 5,4% αντίστοιχα.

Οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

ΔΗΣΥ 17 έδρες

ΑΚΕΛ 15 έδρες

ΕΛΑΜ 8 έδρες

ΔΗΚΟ 8 έδρες

ΑΛΜΑ 4 έδρες

Άμεση Δημοκρατία 4 έδρες