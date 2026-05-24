Στην επαρχία Λευκωσίας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 27,1% και 35.210 ψήφους, σημειώνοντας αύξηση +1,4% σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση. Το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία ακολούθησε με 21,7% και 28.146 ψήφους, με οριακή άνοδο +0,4%.
Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) πήρε 10,5% και 13.676 ψήφους, σημειώνοντας αύξηση +4,3%, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε 7,9% και 10.224 ψήφους, με πτώση -3,2%.
Το ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο πήρε 7,8% και 10.117 ψήφους, ενώ η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 5,4% και 7.054 ψήφους. Η Άμεση Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν λαμβάνει μία έδρα.
Άλλα κόμματα:
- Δημοκρατική Παράταξη – Συν. Δημοκρ. Δυνάμεων: 4,8%, 6.179 ψήφοι, πτώση -2%
- Volt Κύπρος: 4,4%, 5.716 ψήφοι
- ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα: 3,9%, 5.042 ψήφοι, πτώση -3,6%
- Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 2,5%, 3.278 ψήφοι, πτώση -4,4%
- Ενεργοί Πολίτες – Κιν. Ενωμ. Κυπρίων Κυνηγών: 1,9%, 2.423 ψήφοι, πτώση -0,4%
- Σήκου Πάνω: 0,6%, 766 ψήφοι
- Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ): 0,5%, 657 ψήφοι
- Δημοκρατική Αλλαγή: 0,4%, 469 ψήφοι
- Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου: 0,2%, 311 ψήφοι
- Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: 0,2%, 278 ψήφοι
- Αγρόνομος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα: 0,1%, 152 ψήφοι
- Κατσή Ιφιγένεια: 0,1%, 74 ψήφοι
- Μακρίδης Αλέξης: 0%, 59 ψήφοι
- Τενίζης Μάριος: 0%, 40 ψήφοι
- ΑΚΡΟ – Αριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός: 0%, 39 ψήφοι
- Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος: 0%, 14 ψήφοι
Εγγεγραμμένοι: 198.362
Ψήφισαν: 132.756(66,93%)
Αποχή: 65.606(33,07%)
Έγκυρα: 129.924(97,87%)
Άκυρα: 2.168(1,63%)
Λευκά: 664(0,5%)