Στην επαρχία Λευκωσίας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 27,1% και 35.210 ψήφους, σημειώνοντας αύξηση +1,4% σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση. Το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία ακολούθησε με 21,7% και 28.146 ψήφους, με οριακή άνοδο +0,4%.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) πήρε 10,5% και 13.676 ψήφους, σημειώνοντας αύξηση +4,3%, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε 7,9% και 10.224 ψήφους, με πτώση -3,2%.

Το ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο πήρε 7,8% και 10.117 ψήφους, ενώ η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 5,4% και 7.054 ψήφους. Η Άμεση Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν λαμβάνει μία έδρα.

Άλλα κόμματα:

Δημοκρατική Παράταξη – Συν. Δημοκρ. Δυνάμεων: 4,8% , 6.179 ψήφοι, πτώση -2%

Volt Κύπρος: 4,4% , 5.716 ψήφοι

, 5.716 ψήφοι ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα: 3,9% , 5.042 ψήφοι, πτώση -3,6%

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 2,5% , 3.278 ψήφοι, πτώση -4,4%

, 3.278 ψήφοι, πτώση Ενεργοί Πολίτες – Κιν. Ενωμ. Κυπρίων Κυνηγών: 1,9% , 2.423 ψήφοι, πτώση -0,4%

Σήκου Πάνω: 0,6% , 766 ψήφοι

, 766 ψήφοι Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ): 0,5% , 657 ψήφοι

Δημοκρατική Αλλαγή: 0,4% , 469 ψήφοι

, 469 ψήφοι Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου: 0,2% , 311 ψήφοι

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: 0,2% , 278 ψήφοι

, 278 ψήφοι Αγρόνομος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα: 0,1% , 152 ψήφοι

Κατσή Ιφιγένεια: 0,1% , 74 ψήφοι

, 74 ψήφοι Μακρίδης Αλέξης: 0% , 59 ψήφοι

Τενίζης Μάριος: 0% , 40 ψήφοι

, 40 ψήφοι ΑΚΡΟ – Αριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός: 0% , 39 ψήφοι

Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος: 0%, 14 ψήφοι

Εγγεγραμμένοι: 198.362

Ψήφισαν: 132.756(66,93%)

Αποχή: 65.606(33,07%)

Έγκυρα: 129.924(97,87%)

Άκυρα: 2.168(1,63%)

Λευκά: 664(0,5%)