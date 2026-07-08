Αρχίζει στις 09 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 μ.μ. η πέμπτη φάση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου αναβάθμισης της οδού Πρίγκιπος Καρόλου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Δομετίου και τμήματος της οδού Αχαιών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Οι εργασίες της φάσης αυτής θα έχουν διάρκεια έξι μηνών.

Ο Δήμος αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά την συνέχεια των εργασιών στο βόρειο τμήμα της οδού Πρίγκιπος Καρόλου, με ταυτόχρονη παράδοση του τμήματος της οδού Αχαιών, περιλαμβανομένου της συμβολής των οδών Δελφών & Αχαιών, στην κυκλοφορία.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών, η οδός Πρίγκιπος Καρόλου θα συνεχίσει να λειτουργεί ως μονόδρομος, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς τον Άγιο Δομέτιο (προς δυτικά). Η τροχαία κίνηση θα εκτρέπεται μέσω επί τόπου σήμανσης και σύμφωνα με τον συνημμένο χάρτη. Επίσης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την πρόσβαση προς την Πολυκλινική Λευκωσίας θα εξασφαλίζονται από την συμβολή της Αχαιών με την οδό Δελφών.

Το έργο εντάσσεται στα «Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πολιτικής Συνοχής 2021-2027», με προϋπολογισμό €2.230.009,82 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναβάθμιση του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, κατασκευή πεζοδρομίων με νέο αστικό εξοπλισμό και ποδηλατική υποδομή για ασφαλείς και βιώσιμες μετακινήσεις, ενίσχυση του πρασίνου, με δημιουργία χώρων πρασίνου και φύτευση νέων δέντρων και θάμνων, ανακατασκευή του οδοστρώματος, με διαμόρφωση νέων παρόδιων χώρων στάθμευσης, αναβάθμιση των δικτύων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και τοποθέτηση νέου οδικού φωτισμού.

ΚΥΠΕ