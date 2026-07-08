Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα ψήφισμα που ζητά τη λογοδοσία των δραστών και τη στήριξη των επιζωσών σεξουαλικής βίας που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Παράταξης (ΕΛΚ) και εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ψήφισμα, Ελεονώρα Μελέτη, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο Στρασβούργο μετά την επιτυχή ψηφοφορία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ψηφίσματος και την ανάγκη αναγνώρισης των βιωμάτων των θυμάτων που κουβαλούν το τραύμα τους εδώ και δεκαετίες.

Η κ. Μελέτη εξήγησε ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε όταν ο ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς, μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τής έθεσε την ιδέα για τη διοργάνωση αποστολής στην Κύπρο, προκειμένου να συναντηθούν με γυναίκες που επέζησαν της σεξουαλικής βίας κατά την εισβολή του 1974.

Όπως ανέφερε, η πρόταση ήταν σημαντική όχι μόνο από ιστορική και πολιτική άποψη, αλλά και σε ένα βαθιά ανθρώπινο επίπεδο.

«Αυτή η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Αρχικά, η πρότασή μας απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε λόγος να συζητηθεί κάτι που συνέβη πριν από 51 χρόνια».

Η κ. Μελέτη τόνισε ότι η έγκριση του ψηφίσματος αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς προσεγγίζει τα γεγονότα του 1974 μέσα από την οπτική του φύλου.

Η ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στη βαθιά επίδραση που είχε η συνάντηση με τις επιζώσες κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι πολλές γυναίκες είχαν κρατήσει το τραύμα τους στη σιωπή για δεκαετίες.

«Είχαμε την τιμή να συναντήσουμε θύματα που άνοιξαν την καρδιά τους σε εμάς και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους παρά τους φόβους τους. Κάποιες από αυτές τις γυναίκες δεν είχαν αποκαλύψει ποτέ το τραύμα τους ούτε στις ίδιες τους τις οικογένειες. Η οδύνη τους δεν τελείωσε με τη βία που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της εισβολής· υπέστησαν επίσης βλάβη αργότερα, μέσα από το στίγμα, την περιθωριοποίηση και την κοινωνική απόρριψη».

Η κ. Μελέτη υπογράμμισε ότι, παρόλο που το ψήφισμα δεν μπορεί να αναιρέσει τον πόνο των θυμάτων, αποτελεί μια σημαντική πράξη αναγνώρισης και πολιτικής δέσμευσης.

«Αυτό το ψήφισμα δεν μπορεί να επουλώσει τις πληγές των Κυπρίων θυμάτων, ωστόσο, διασφαλίζει ότι ακούγονται. Έχει σημαντικό πολιτικό βάρος και μπορεί να δημιουργήσει πίεση τόσο εντός της Ευρώπης όσο και πέραν αυτής, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τις ευθύνες που απορρέουν από αυτά τα εγκλήματα».

Το ψήφισμα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει τις επιζώσες σεξουαλικής βίας κατά την εισβολή του 1974 ως θύματα εγκλημάτων πολέμου, να ενισχύσει τους μακροπρόθεσμους μηχανισμούς στήριξης για τα θύματα και τις οικογένειές τους και να συνεχίσει την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας που συνδέεται με συγκρούσεις ως όπλου πολέμου, το οποίο χρησιμοποιείται σε συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα, ζητά τη λογοδοσία, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των ευθυνών, της πρόσβασης σε σχετικά αρχεία και της συνέχισης των προσπαθειών καταγραφής των παραβιάσεων, με στόχο τη διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας.

Ο ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς χαρακτήρισε την έγκριση του ψηφίσματος ιστορική στιγμή για την Κύπρο και για την αναγνώριση των θυμάτων.

«Ο αγώνας τώρα ξεκινά για την αποζημίωση των θυμάτων και για την πλήρη αναγνώρισή τους. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, διότι για πρώτη φορά ένα επίσημο έγγραφο ευρωπαϊκού θεσμού περιγράφει τον βιασμό και την κακοποίηση γυναικών στην Κύπρο το 1974 ως έγκλημα πολέμου».

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 575 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 43 αποχές.

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η κ. Μελέτη σημείωσε ότι το ψήφισμα έτυχε ευρείας διακομματικής στήριξης, προσθέτοντας: «Κανένα μέλος από την ελληνική πλευρά δεν ψήφισε κατά. Ωστόσο, Έλληνας μέλος απείχε από την ψηφοφορία επί της πρότασης. Πρόκειται για τον Νίκο Παππά από την Ομάδα της Αριστεράς (GUE/NGL). Δεν γνωρίζω τον λόγο, αλλά σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα, υπήρξε ένα μέλος της αποστολής μας που απείχε».