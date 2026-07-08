Ιστορικό επεισόδιο βροχόπτωσης καταγράφηκε στις 7 Ιουλίου στον Αγρό, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, με τις μετρήσεις να παραπέμπουν σε εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στον συμβατικό μετεωρολογικό σταθμό του Αγρού καταγράφηκαν 98,1 χιλιοστά βροχής, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για μήνα Ιούλιο από το 1976. Την ίδια ώρα, ο αυτόματος σταθμός κατέγραψε 100,3 χιλιοστά μέσα σε μόλις 2 ώρες και 38 λεπτά.

Η στατιστική αξιολόγηση του επεισοδίου δείχνει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό βροχόπτωσης, τόσο λόγω της έντασης όσο και λόγω της χρονικής διάρκειας μέσα στην οποία σημειώθηκε το συνολικό ύψος βροχής.

Ιστορικό επεισόδιο βροχόπτωσης στον Αγρό



Στις 7 Ιουλίου καταγράφηκαν 98,1 mm στον συμβατικό σταθμό (ρεκόρ Ιουλίου από το 1976) και 100,3 mm στον αυτόματο σταθμό μέσα σε μόλις 2 ώρες και 38 λεπτά. Η στατιστική αξιολόγηση δείχνει ένα εξαιρετικά σπάνιο επεισόδιο βροχόπτωσης. pic.twitter.com/Ykl49voNyH — CYMET (@CyMeteorology) July 8, 2026

Στο 200% της κανονικής η βροχόπτωση μέχρι σήμερα για τον Ιούλιο

Στο μεταξύ, η μέση βροχόπτωση τον Ιούλιο έφτασε το 200% της κανονικής για τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το Τμήμα Μετεωρολογίας, φτάνοντας τα 5,2 χιλιοστά μέχρι τις 8/7/2026.

Η ποσότητα που μετρήθηκε για τον Ιούλιο μέχρι στιγμής, υπερκάλυψε την κανονική για τον μήνα στους σταθμούς μέτρησης του Τμήματος Μετεωρολογίας στη Λευκωσία (Αθαλάσσα), στην Πάνω Παναγιά, στον Σταυρό της Ψώκας, στον Πρόδρομο, στα Πλατάνια, στο Κελλάκι, στον Λυθροδόντα, ενώ στο Γεφύρι Παναγιάς έφτασε το 635%.

Σε απόλυτους αριθμούς, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης από την αρχή Ιουλίου καταγράφηκε στα Πλατάνια με 37,1 χιλιοστά, ακολουθούμενη από τον Πρόδρομο με 30,5 χιλιοστά και το Γεφύρι Παναγιάς με 12,7 χιλιοστά.

Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές έχει φτάσει στο 116% της κανονικής, με 576,9 χιλιοστά.