Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μίλησε στους δημοσιογράφους μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy) στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
Ερωτηθείς για το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ, πολύ, πολύ σκληρά».
Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «πιθανότατα θα τους χτυπήσουν σκληρά και πάλι απόψε».
Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Τους έδωσα μια μικρή προειδοποίηση, θα τους χτυπήσουμε σκληρά και πάλι απόψε».
Το Ιράν παραβιάζει «κάθε μέρα» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έχει συνάψει με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Λένε ψέματα, εξαπατούν, σκότωσαν ανθρώπους», είπε.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την κριτική που συχνά ασκεί για τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα με το Ιράν που είχε συνάψει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις χειρότερες τραγωδίες».
«Η δική μας συμφωνία αποτελεί εμπόδιο για την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Η δική του συμφωνία ήταν ο δρόμος προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.
«Δεν θα κατασκευάσουν ποτέ πυρηνικό όπλο στο πλαίσιο της δικής μας συμφωνίας. Αλλά δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία – ίσως το κάνουμε και χωρίς συμφωνία», επισήμανε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «δεν είναι χαρούμενος με ό,τι κάνουν οι Ιρανοί», προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει την αλλαγή καθεστώτος, αλλά τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «δεν είναι πλέον ο τραμπούκος» της Μέσης Ανατολής και επανέλαβε τη δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα σήμερα, χαρακτηρίζοντας την ηγεσία του Ιράν ως «τρελή» (σ.σ. χρησιμοποίησε τη λέξη «cuckoo»).
Τι είπε ο Τραμπ για Τουρκία, Ουκρανία και Ρωσία
«Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι φίλος μου εδώ και πολύ καιρό. Καλός άνθρωπος, δυνατός άνθρωπος.
Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Όλοι οι δρόμοι είναι τέλειοι. Όλα είναι τέλεια», είπε ο Τραμπ για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρόεδρο της Τουρκίας.
Για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρο της Ουκρανίας, ο Τραμπ είπε:
«Έχουμε αναπτύξει μια καλή σχέση με τον Ζελένσκι. Από το Οβάλ Γραφείο μέχρι σήμερα».
Για τον πόλεμο ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε:
«Λοιπόν, έχουμε επιλύσει πολλούς πολέμους. Και αυτός εδώ είναι αυτός που σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν ο πιο εύκολος.
Όμως, ο Πούτιν είναι δύσκολος χαρακτήρας, και αυτός ο τύπος είναι επίσης δύσκολος χαρακτήρας (σ.σ. ο Ζελένσκι).
Δεν είναι το πιο εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Απαιτεί μεγάλη αφοσίωση».
Για τα ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια ο Τραμπ δήλωσε: «Πρόκειται για μια κλιμάκωση που μπορεί να συμβάλει στο να βρεθεί μια λύση».
Για το μέλλον της Ουκρανίας και τον ρόλο του Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε:
«Πιστεύω ότι θα χτίσει μια υπέροχη χώρα. Πιστεύω ότι θα την χτίσει.
Έχουμε πλέον ένα μικρό μερίδιο σε αυτή τη χώρα, επειδή διαθέτουμε κάποια γη εκεί.
Αλλά διαθέτουμε ορυκτά. Είναι από τις πλουσιότερες χώρες. Είναι από τις καλύτερες περιοχές στον κόσμο για σπάνιες γαίες».
Δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ: «Θα επιτρέψετε στην Ευρώπη να κατασκευάζει πυραύλους αναχαίτισης Patriot στην Ευρώπη;».
Ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό, ξέρετε, κοιτάξτε. Πρόκειται για αμυντικό όπλο, το οποίο προτιμώ από τα επιθετικά όπλα».
Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι: «Θα σου δώσουμε άδεια να φτιάξεις Patriot. Έτσι, δεν θα μπορεί να παραπονεθεί ότι δεν του δίνουμε αρκετά. Φτιάξ’ τους μόνος σου».
Έπειτα, ο Αμερικανός πρόεδρος ρώτησε τον Ουκρανό ομόλογό του: «Θα πήγαινες στη Μόσχα;».
Ο Ζελένσκι απάντησε: «Είναι δύσκολο. Υπάρχουν πολλά ουκρανικά drones εκεί».
Ο Τραμπ έπειτα επανήλθε στο ζήτημα των πυραύλων Patriot.
«Και εμείς χρειαζόμαστε Patriot. Νομίζω ότι μπορούν να τους παράγουν πολύ γρήγορα μόλις τους το εξηγήσουμε», σημείωσε.