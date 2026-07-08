Τα τινάγματα, τα γρυλίσματα και οι μικρές κινήσεις που κάνουν οι σκύλοι στον ύπνο τους είναι στις περισσότερες περιπτώσεις απολύτως φυσιολογικά, σημαίνουν απλώς ότι ονειρεύονται. Υπάρχουν όμως σημάδια που αξίζει να προσέξουμε και που μπορεί να υποδηλώνουν πρόβλημα υγείας.

Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι περνούν από διαφορετικά στάδια ύπνου, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και η φάση REM (Rapid Eye Movement), κατά την οποία εμφανίζονται τα περισσότερα όνειρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται εμπειρίες και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσα στην ημέρα.

Παρόλο που ο οργανισμός διαθέτει φυσικούς μηχανισμούς που περιορίζουν την κίνηση των μυών ώστε το ζώο να μην “ζει” πραγματικά το όνειρό του, είναι φυσιολογικό να βλέπουμε μικρές μυϊκές συσπάσεις ή τινάγματα.

Η συχνότητα και η διάρκεια των ονείρων φαίνεται να επηρεάζονται και από το μέγεθος του σκύλου. Οι μικρόσωμες φυλές τείνουν να ονειρεύονται πιο συχνά αλλά για μικρότερα χρονικά διαστήματα, ενώ οι μεγαλόσωμοι σκύλοι έχουν συνήθως λιγότερα, αλλά μεγαλύτερης διάρκειας όνειρα.

Παράλληλα, τα κουτάβια αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη φάση REM, καθώς ο εγκέφαλός τους επεξεργάζεται συνεχώς νέες εμπειρίες και ερεθίσματα που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή τους.

Γιατί τα κουτάβια και οι ηλικιωμένοι σκύλοι τινάζονται περισσότερο;

Η ηλικία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Τα κουτάβια και οι ηλικιωμένοι σκύλοι παρουσιάζουν συχνότερα τινάγματα στον ύπνο τους σε σχέση με τους ενήλικους. Στα νεαρά ζώα, οι μηχανισμοί του εγκεφάλου που περιορίζουν τις κινήσεις κατά τη διάρκεια των ονείρων δεν έχουν ακόμη ωριμάσει πλήρως, ενώ στους ηλικιωμένους είναι πιθανό να λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά λόγω της φυσιολογικής γήρανσης.

Ακόμη και η στάση στην οποία κοιμάται ένας σκύλος μπορεί να επηρεάσει το πόσο έντονα θα κινηθεί. Όταν κοιμάται κουλουριασμένος, οι μύες του παραμένουν πιο σφιγμένοι, με αποτέλεσμα τα τινάγματα να είναι συνήθως πιο ήπια.

Αντίθετα, όταν είναι ξαπλωμένος με το σώμα τεντωμένο και πλήρως χαλαρό, οι κινήσεις μπορεί να γίνουν πιο έντονες. Εξωτερικοί παράγοντες, όπως ένας δυνατός θόρυβος, καταιγίδες ή πυροτεχνήματα, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον ύπνο του και να προκαλέσουν μικρές ακούσιες κινήσεις.

Πρέπει να ξυπνήσετε έναν σκύλο που τινάζεται στον ύπνο του;

Όταν ένας σκύλος τινάζεται στον ύπνο του, οι περισσότεροι ειδικοί συμβουλεύουν να μην τον ξυπνάμε απότομα. Αν εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε έντονο όνειρο ή ακόμη και σε εφιάλτη, υπάρχει πιθανότητα να ξυπνήσει τρομαγμένος και, από αντανακλαστικό, να αντιδράσει με δάγκωμα ή γρατζουνιά χωρίς να το επιδιώκει.

Αν χρειαστεί να τον ξυπνήσουμε, είναι προτιμότερο να του μιλήσουμε ήρεμα και να φωνάξουμε απαλά το όνομά του, αντί να τον αγγίξουμε ξαφνικά.

Πότε τα τινάγματα μπορεί να υποδηλώνουν πρόβλημα υγείας;

Παρόλο που τα τινάγματα κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι συνήθως αθώα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου αξίζει να ζητηθεί η γνώμη κτηνιάτρου. Αν οι κινήσεις είναι πολύ έντονες, διαρκούν αρκετή ώρα, συνοδεύονται από δυσκαμψία ολόκληρου του σώματος ή εμποδίζουν τον σκύλο να κοιμηθεί φυσιολογικά, τότε ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Νευρολογικές διαταραχές και μεταβολικές παθήσεις όπως ο διαβήτης ή η υπογλυκαιμία, ηπατικά ή νεφρικά προβλήματα, λοιμώξεις, έντονο άγχος, καρδιολογικές παθήσεις ή ακόμη και δηλητηρίαση από τοξικές ουσίες μπορούν να προκαλέσουν τρέμουλο ή κινήσεις που μοιάζουν με τα φυσιολογικά τινάγματα του ύπνου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται αν υπάρχει υποψία ότι ο σκύλος έχει καταναλώσει τοξικές τροφές, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η άμεση μεταφορά του σε κτηνίατρο, καθώς η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Πώς θα ξεχωρίσετε το φυσιολογικό τίναγμα από μια επιληπτική κρίση;

Ένα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα είναι πώς μπορεί κανείς να ξεχωρίσει ένα απλό τίναγμα στον ύπνο από μια επιληπτική κρίση. Τη στιγμή που ο σκύλος ονειρεύεται το σώμα του παραμένει χαλαρό, η αναπνοή του είναι φυσιολογική και μπορεί εύκολα να ανταποκριθεί όταν ακούσει τη φωνή του κηδεμόνα του.

Αντίθετα, κατά τη διάρκεια μιας επιληπτικής κρίσης το σώμα συνήθως γίνεται άκαμπτο, το ζώο δεν ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα, μπορεί να παρουσιάσει δυσκολία στην αναπνοή, απώλεια ούρων ή κοπράνων, αφρούς στο στόμα ή ακόμη και εμετό. Μετά το επεισόδιο, αρκετοί σκύλοι εμφανίζονται αποπροσανατολισμένοι, μπερδεμένοι, λαχανιασμένοι ή παρουσιάζουν έντονη σιελόρροια.

Τα μικρά τινάγματα κατά τη διάρκεια του ύπνου αποτελούν ένα φυσιολογικό και συχνό φαινόμενο στους σκύλους και συνήθως σχετίζονται με τα όνειρά τους. Εφόσον ο σκύλος είναι υγιής, ξυπνά φυσιολογικά και δεν εμφανίζει άλλα ανησυχητικά συμπτώματα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ωστόσο, εάν οι κινήσεις γίνουν έντονες, παρατεταμένες ή συνοδεύονται από αλλαγές στη συμπεριφορά ή στη γενική του κατάσταση, η αξιολόγηση από κτηνίατρο είναι η καλύτερη επιλογή.

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