Ένας από τους σημαντικότερους επιμελητές σύγχρονης τέχνης διεθνώς, ο Ιταλός Μασιμιλιάνο Τζόνι (Massimiliano Gioni), αναλαμβάνει από την 1η Αυγούστου τη διεύθυνση του New Museum της Νέας Υόρκης, διαδεχόμενος την Λίζα Φίλιπς, η οποία αποχωρεί ύστερα από 26 και πλέον χρόνια στο τιμόνι του μουσείου.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για έναν από τους πλέον επιδραστικούς θεσμούς της σύγχρονης τέχνης, ο οποίος άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης αρχιτεκτονικής του επέκτασης.

Η επιλογή του Τζόνιδεν αποτελεί έκπληξη. Συνδέεται με το New Museum εδώ και δύο δεκαετίες, καθώς εντάχθηκε στο δυναμικό του το 2006 ως επιμελητής, ενώ από το 2014 κατείχε τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, έχοντας την ευθύνη για το εκθεσιακό πρόγραμμα και τη συνολική επιμελητική φυσιογνωμία του ιδρύματος. Η ανάληψη της διεύθυνσης αποτελεί ουσιαστικά επιστέγασμα μιας μακράς πορείας στο μουσείο, αλλά και αναγνώριση της διεθνούς ακτινοβολίας που έχει αποκτήσει ως επιμελητής.

Ο Τζόνι συγκαταλέγεται στις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου εικαστικού χώρου. Γεννημένος το 1973 στην Ιταλία, έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή επιμελητική ταυτότητα, συνδυάζοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή με την ιστορία, την ανθρωπολογία, τη λαϊκή κουλτούρα και δημιουργούς που βρίσκονται εκτός του παραδοσιακού καλλιτεχνικού κανόνα. Το έργο του έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται σήμερα οι μεγάλοι θεσμοί τη σύγχρονη τέχνη και τη σχέση της με την κοινωνία.

Διεθνώς έγινε ευρύτερα γνωστός ως καλλιτεχνικός διευθυντής της 55ης Μπιενάλε της Βενετίας το 2013, με την έκθεση «The Encyclopedic Palace», η οποία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η έκθεση έφερε στο ίδιο πεδίο επαγγελματίες καλλιτέχνες, αυτοδίδακτους δημιουργούς, αρχειακό υλικό και έργα που βρίσκονταν στο μεταίχμιο μεταξύ τέχνης, επιστήμης και προσωπικής εμμονής, διευρύνοντας τα όρια της ίδιας της έννοιας της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Παράλληλα, έχει επιμεληθεί σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, όπως η Μπιενάλε της Γκουανγκτζού και η Manifesta, ενώ εξακολουθεί να είναι καλλιτεχνικός διευθυντής των Ιδρυμάτων Nicola και Beatrice Trussardi στο Μιλάνο. Η παρουσία του στις κορυφαίες διοργανώσεις σύγχρονης τέχνης τον έχει καταστήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της διεθνούς επιμελητικής σκηνής.

Η ανάληψη της διεύθυνσης συμπίπτει με μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το New Museum. Το μουσείο εγκαινίασε φέτος τη νέα του πτέρυγα, η οποία σχεδιάστηκε από το γραφείο OMA του Ρεμ Κόολχαας σε συνεργασία με τον Σοχέι Σιγκεμάτσου, αυξάνοντας σημαντικά τους εκθεσιακούς και δημόσιους χώρους του. Η επέκταση φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ρόλο του μουσείου ως ενός από τα σημαντικότερα διεθνή κέντρα παρουσίασης και παραγωγής σύγχρονης τέχνης.

Σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση του διορισμού του, ο Τζόνι χαρακτήρισε το New Museum «έναν χώρο όπου οι καλλιτέχνες μπορούν να αναλαμβάνουν ρίσκα, να αμφισβητούν τις βεβαιότητες και να φαντάζονται νέους τρόπους κατανόησης του κόσμου» υπογραμμίζοντας ότι στόχος του είναι να διατηρήσει αυτή τη φυσιογνωμία σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών και πολιτικών μεταβολών.

Με τον διορισμό του, ο Μασιμιλιάνο Τζόνι γίνεται μόλις ο τρίτος διευθυντής στην ιστορία του New Museum μετά την αείμνηστη ιδρύτριά του Μάρσια Τάκερ (1977-1999) και την Λίζα Φίλιπς (1999-2026). Η Λίζα Φίλιπς, που αφυπηρέτησε τον Απρίλιο, αναγορεύτηκε Επίτιμη Διευθύντρια.

Από την ίδρυσή του το 1977 το New Museum έχει ταυτιστεί με την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και την υποστήριξη πειραματικών μορφών έκφρασης. Η επιλογή του δείχνει ότι το μουσείο επιλέγει τη συνέχεια, επενδύοντας σε μια προσωπικότητα που γνωρίζει σε βάθος τον οργανισμό και διαθέτει ήδη ισχυρό διεθνές κύρος στον χώρο της σύγχρονης τέχνης.