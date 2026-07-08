Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι μηχανικοί στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να σταθεροποιήσουν υπό ανακαίνιση ουρανοξύστη που κινδυνεύει με κατάρρευση.

To 37ώροφο κτήριο εξακολουθεί να θεωρείται επικίνδυνο μετά τη σοβαρή δομική αστοχία που προκάλεσε την εκκένωση εννέα κτιρίων, ενός σχολείου, ξενοδοχείων και επιχειρήσεων στην καρδιά του Μανχάταν.

Οι δημοτικές αρχές της Νέας Υόρκης επέτρεψαν πλέον την είσοδο εξειδικευμένων συνεργείων στο εσωτερικό του 37ώροφου κτηρίου, προκειμένου να τοποθετηθούν προσωρινές μεταλλικές ενισχύσεις, που θα αποτρέψουν το ενδεχόμενο κατάρρευσης, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στα γύρω κτίρια ώστε να διαπιστωθεί πότε θα μπορέσουν οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Στο μικροσκόπιο η προσθήκη 15 νέων ορόφων στον ουρανοξύστη

Την ίδια ώρα, οι πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων που διαχειρίζονται το έργο στρέφουν την προσοχή στις εκτεταμένες εργασίες επέκτασης του ουρανοξύστη.

Ο Νέιθαν Μπέρμαν, ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας ανάπτυξης MetroLoft, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι οι ανώτεροι όροφοι του κτιρίου επεκτείνονταν ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο εμβαδόν από τους χαμηλότερους, κάτι που αύξησε σημαντικά τα φορτία που έπρεπε να αντέξει ο φέρων οργανισμός.

This is what happens when you rush the biggest office-to-residential conversion in NYC history.

A $720 million construction loan from Madison Realty Capital, and they couldn’t even keep the structural columns from buckling? Nathan Berman’s Metro Loft and David Werner wanted to… pic.twitter.com/pL2P2mr7zu July 7, 2026

«Το επιπλέον φορτίο που προσθέσαμε σε αυτούς τους ορόφους προκάλεσε την αστοχία αυτών των δύο συγκεκριμένων κολωνών», ανέφερε ο Μπέρμαν, διευκρινίζοντας ότι ακόμη διερευνάται γιατί επηρεάστηκαν μόνο οι συγκεκριμένες κολώνες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι περίπου το 95% του κτηρίου παραμένει δομικά ασφαλές, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξηγήσει πώς προκλήθηκε η συγκεκριμένη αστοχία.

Ο ουρανοξύστης, που μέχρι το 2018 φιλοξενούσε τα κεντρικά γραφεία της Pfizer, μετατρέπεται σε συγκρότημα με περισσότερα από 1.600 διαμερίσματα, ενώ το σχέδιο προβλέπει την προσθήκη άνω των δώδεκα νέων ορόφων.

Video shows two columns buckled inside a Midtown building under construction. Dozens were evacuated and multiple streets were closed at the height of rush hour. See the full story : https://t.co/lgH632z6TN pic.twitter.com/7eYIZtJNPI — PIX11 News (@PIX11News) July 7, 2026

Το ιστορικό του κτηρίου που προκαλεί ερωτήματα

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς, σύμφωνα με στοιχεία του Department of Buildings που επικαλείται το Fox News, το project είχε ήδη βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών της Νέας Υόρκης.

Στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας καταγράφονται 22 παραβάσεις, για τις οποίες οι ιδιοκτήτες οφείλουν περίπου 39.000 δολάρια σε πρόστιμα. Δεκατρείς από αυτές παραμένουν ενεργές.

Μεταξύ των παραβάσεων περιλαμβάνεται και περιστατικό του περασμένου Αυγούστου, όταν μεταλλικό πάνελ αποκολλήθηκε από τον 33ο όροφο και έπεσε στο πεζοδρόμιο.

Video from a worker inside the Midtown building shows columns buckled and multiple silver beams bent moments before multiple floors caved in. See the latest: https://t.co/lgH632z6TN pic.twitter.com/6GW521Pc5T — PIX11 News (@PIX11News) July 7, 2026

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης και η κατασκευάστρια εταιρεία αντιμετωπίζουν ήδη αγωγή που κατατέθηκε στα τέλη του 2025 από εργαζόμενο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν κατέρρευσε ξύλινη πλατφόρμα στο εργοτάξιο.

Στην αγωγή γίνεται λόγος για ελλιπή μέτρα προστασίας των εργαζομένων, όπως απουσία διχτυών ασφαλείας, κατάλληλων ικριωμάτων και άλλων μέσων πρόληψης ατυχημάτων.

«Δεν βλέπεις εύκολα χάλυβα να λυγίζει στη Νέα Υόρκη»

Έντονη ήταν και η κριτική από εκπροσώπους των εργαζομένων στις κατασκευές.

«Δεν είναι κάτι που βλέπεις συχνά στη Νέα Υόρκη. Διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα εργατικά δυναμικά στον κόσμο. Όταν βλέπεις τον χαλύβδινο σκελετό ενός κτηρίου να λυγίζει ενώ κατασκευάζεται, αυτό δείχνει ότι δεν έγινε σωστή επιλογή εργολάβων και ότι το κέρδος μπήκε πάνω από την ασφάλεια», δήλωσε στο Fox News ο Κλιφ Τζόνσον, εκπρόσωπος του συνδικάτου Steamfitters Local 638.

Video from inside the former Pfizer headquarters at 235 East 42nd Street shows steel columns buckling on the 21st floor of the 37-story Midtown Manhattan tower under construction.

Mayor Zohran Mamdani: "The building remains unstable… this is an extremely serious situation." pic.twitter.com/7X7Zkg5WGa — Sinan Tuncdemir (@tuncdemirsinan2) July 8, 2026

Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους

Παρά την έναρξη των εργασιών σταθεροποίησης, η εικόνα γύρω από το κτήριο παραμένει χαοτική.

Εννέα κτήρια εξακολουθούν να βρίσκονται εντός της ζώνης αποκλεισμού, ενώ έχουν εκκενωθεί ξενοδοχεία, γραφεία, κατοικίες και το Kennedy International School, όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν περίπου 400 παιδιά σε θερινό πρόγραμμα.

Πολλοί κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι θα μπορούν να επιστρέψουν μόνο για λίγα λεπτά ώστε να πάρουν προσωπικά αντικείμενα, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη άρση των περιορισμών.

«Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Μάλλον θα μείνω απόψε στο σπίτι ενός φίλου», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στη New York Post, ενώ άλλοι περιέγραψαν ότι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους χωρίς φάρμακα, αποσκευές ή βασικά προσωπικά αντικείμενα.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο κτήριο

Η Υπηρεσία Κτηρίων της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες, συνεχίζει να παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση του ουρανοξύστη.

Οι ειδικοί θα αξιολογούν καθημερινά τη στατική συμπεριφορά του κτηρίου και την αποτελεσματικότητα των προσωρινών ενισχύσεων, προτού αποφασιστεί αν μπορεί να αρθεί σταδιακά η ζώνη αποκλεισμού ή αν θα απαιτηθούν ακόμη πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα μετατροπής γραφείων σε κατοικίες που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη.

iefimerida.gr