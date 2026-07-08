Αναβλήθηκε σήμερα, λόγω κωλύματος του Δικαστηρίου, η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τις συνθήκες θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, ο οποίος έθεσε τέλος στη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2019.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί η κυρίως εξέταση της μάρτυρος κατηγορίας Σ.Κ., η οποία διετέλεσε συνδετική λειτουργός για την περίπτωση του Στυλιανού κατά την περίοδο 2010-2011, από την κατηγορούσα Αρχή.

Ωστόσο, η διαδικασία αναβλήθηκε και το Δικαστήριο όρισε τη συνέχισή της για αύριο, στις 11:00.

Με την επανέναρξη της διαδικασίας αναμένεται να ολοκληρωθεί η κυρίως εξέταση της μάρτυρος από την κατηγορούσα Αρχή, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αντεξέτασή της από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, με το Δικαστήριο να εξετάζει πιθανές ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι ισχυρισμοί για περιστατικά κακοποίησης ή παραμέληση εντός της οικογένειας, το κατά πόσο η μητέρα είχε γνώση τέτοιων περιστατικών χωρίς να τα καταγγείλει, καθώς και κατά πόσο οι αρμόδιοι λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αξιολόγησαν και διαχειρίστηκαν επαρκώς τις πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή της κατάθεση η μάρτυρας ανέφερε πως ήδη από το 2010 υπήρχαν «πολλά κουδούνια» που, όπως είπε, θα έπρεπε να είχαν κινητοποιήσει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Αναφέρθηκε σε πληροφορίες που είχε λάβει για σοβαρή παραμέληση του παιδιού, περιστατικά βίας στο οικογενειακό περιβάλλον, εξαιρετικά κακές συνθήκες διαβίωσης, καθώς και σε έντονα προβλήματα συμπεριφοράς του Στυλιανού στο σχολείο.

Η μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι από τα στοιχεία που είχε ενώπιόν της προέκυπταν ενδείξεις οικογενειακής δυσλειτουργίας, ενώ περιέγραψε την εικόνα του παιδιού ως ιδιαίτερα παραμελημένη, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση ότι υπήρχαν σαφείς ενδείξεις πως ο Στυλιανός βίωνε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο οικογενειακό περιβάλλον.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ανησυχίες των εκπαιδευτικών για την ασφάλεια του ίδιου του παιδιού, αλλά και των υπόλοιπων μαθητών και του προσωπικού του σχολείου.

ΚΥΠΕ