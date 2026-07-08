Θυελλώδης ήταν η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μπλόκαραν το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του ισραηλινού επιχειρηματία της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, του πρώην γ.γ. του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, με το επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο, όπως έγραψε σήμερα ο Φιλελεύθερος και χθες η ιστοσελίδα Reporter, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αρχίζει έρευνα για την υπόθεση που επικράτησε με την επωνυμία «μαύρο βαν» και η οποία εμπερικλείει τις δραστηριότητες των Ισραηλινών επιχειρηματιών Αβράαμ Σαχάκ Άβνι και Ταλ Ντίλιαν.

Τα επόμενα βήματα

Αν οι πληροφορίες επαληθευτούν, τότε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, εφόσον ξεκαθαρίσει ότι δεν «τρέχει» άλλη παράλληλη έρευνα για το θέμα των παρακολουθήσεων, θα διορίσει λειτουργούς επιθεώρησης (ερευνητές με εξειδίκευση στη νομική επιστήμη), οι οποίοι θα ενεργήσουν στη βάση των όρων εντολής τους. Από τη νομοθεσία καθίσταται σαφές ότι θα ελεγχθεί ο ρόλος αξιωματούχων και πολιτικών προσώπων σε σχέση με το κεφάλαιο.

Ήδη, πάντως, η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει κάνει προκαταρκτική έρευνα εδώ και μήνες για καταγγελίες που της έγιναν σε σχέση με την ανάμειξη αξιωματούχων με το θέμα των παρακολουθήσεων. Αυτό είχε γίνει γνωστό τον Μάρτιο του 2026, σε συνεδρίαση της επιτροπής του απερχόμενου κοινοβουλευτικού σώματος (βλ. από τότε μέχρι σήμερα μεσολάβησαν οι βουλευτικές του Μαΐου).