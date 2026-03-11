Με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο επιβεβαιώνεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς εξετάζει καταγγελίες που τέθηκαν ενώπιόν της για το θέμα των παρακολουθήσεων και τη δραστηριότητα ξένων εταιρειών του κλάδου στην Κύπρο.

Σχετική τοποθέτηση έκανε ο επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής του ανεξάρτητου ερευνητικού σώματος, Χάρης Πογιατζής, στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, κατόπιν ερωτήματος της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Η κ. Χαραλαμπίδου επανέφερε στο προσκήνιο ένα θέμα που κυριάρχησε το 2022 όταν η Ευρωβουλή με κλιμάκιό της ήρθε στην Κύπρο, προσπαθώντας να λάβει απαντήσεις για το θέμα των παρακολουθήσεων/υποκλοπών μέσω λογισμικών, με αφορμή τη διασύνδεση του Ελλαδικού σκανδάλου (Predator) με το κυπριακό που προηγήθηκε χρονικά (2017-2019).

Ο λόγος για το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, Ηλία Στεφάνου, ο οποίος διορίστηκε να συνδράμει τις έρευνες της Αστυνομίας με αφορμή την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν. Το Νοέμβριο του 2022 είχε υποβληθεί αίτημα από την εξεταστική επιτροπή της Ευρωβουλής (PEGA) που βρισκόταν στην Κύπρο, προκειμένου να της διαβιβαστεί το πόρισμα από τους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας. Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ.

Η κ. Χαραλαμπίδου ζήτησε σήμερα από τον κ. Πογιατζή να δώσει πληροφορίες για τις διεργασίες της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με καταγγελίες για την υπόθεση των παρακολουθήσεων που βρίσκεται ενώπιον του σώματος του, αλλά και αν προτίθεται να ζητήσει από τη Νομική Υπηρεσία το πόρισμα του Ηλία Στεφάνου. Πανομοιότυπα ζητήματα ήγειρε προηγουμένως και η βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Ο επίτροπος Διαφάνειας αρνήθηκε να πει οτιδήποτε επικαλούμενος λόγους εχεμύθειας. Κι όταν η κ. Χαραλαμπίδου επέμεινε, ο κ. Πογιατζής ανέφερε επί λέξει: «Το άρθρο 18 του Νόμου λέει ότι όλες οι διεργασίες που γίνονται στην Αρχή τυγχάνουν εχεμύθειας. Και πρέπει να υπάρχει λόγος να αρθεί η εχεμύθεια. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω λόγο να αρθεί η εχεμύθεια διότι είναι μια έρευνα υπό εξέλιξη και θα πληροφορηθείτε το αποτέλεσμα».

Να σημειωθεί ότι δημοσίευμα του philenews στις 28 Φεβρουαρίου καταγράφοντας οι πληροφορίες μας, σύμφωνα με τις οποίες «αυτή τη στιγμή η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αξιολογεί καταγγελίες που ήδη της έχουν γίνει κι αφορούν όλο το φάσμα του κυπριακού σκανδάλου με το μαύρο βαν».

Το e-mail

Η όλη υπόθεση και η ποινική διερεύνηση που έγινε στην Κύπρο πραγματεύτηκε πολλά ζητήματα, που είχαν να κάνουν με αξιωματούχους, τους οποίους είναι εξουσιοδοτημένη να ελέγχει η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που θεωρείται βέβαιο ότι απασχολούν την Αρχή είναι ένα e-mail που είχε καταλήξει στα γραφεία του τότε προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, και είχε αποσταλεί από συνεργάτιδα των Άβνι και Ντίλιαν. Ο τελευταίος ζητούσε εξυπηρέτηση για μια εξαγωγή λογισμικού στην Ολλανδία. Μάλιστα, σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις που μας έγιναν, το εν λόγω e-mail και η διαδρομή (είχε προωθηθεί στο Υπουργείο Εμπορίου) απασχόλησαν τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, Ηλία Στεφάνου, ο οποίος έλαβε μαρτυρίες από αξιωματούχους.

Ο Σάββας Αγγελίδης

Επιπλέον, η κυπριακή υπόθεση των παρακολουθήσεων οδηγήθηκε στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας το 2021 (επέβαλε πρόστιμο σε εταιρεία του Ντίλιαν) υπό πολιτικές επικρίσεις για τον ρόλο του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Ο τελευταίος, όπως αποκαλύψαμε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2021, καλείτο να ελέγξει τον Ισραηλινό επιχειρηματία, Αβραάμ Σαχάκ Άβνι, ο οποίος υπήρξε συνέταιρος του Μιχάλη Αγγελίδη (θα άνοιγαν μαγαζί με την επωνυμία Spy Shop), αδερφού του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.